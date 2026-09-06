ADSL Femenil vence a Necaxa

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El Club Atlético de San Luis Femenil consiguió una importante victoria como visitante la tarde de este sábado al derrotar 2-0 a las Centellas del Necaxa, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026.

El conjunto potosino mostró un buen desempeño desde los primeros minutos y encontró recompensa al minuto 23, cuando Daniela Delgado apareció para marcar el primer tanto del encuentro.

San Luis mantuvo el orden y logró controlar los intentos de reacción de Necaxa, llegando al descanso con la ventaja.

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por San Luis realizó diversos movimientos para mantener el ritmo del encuentro y cerrar espacios. Finalmente, las potosinas aseguraron el triunfo por 2-0, concretando una gran actuación con la anotación definitiva al 73´ Enyerliannys Higuera con un zurdazo desde el centro del área disparo junto al palo izquierdo.

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Con este resultado, el Atlético de San Luis Femenil confirma su capacidad para competir fuera de casa y suma tres puntos importantes en su camino dentro del Apertura 2026. Ahora el próximo domingo 13 de septiembre en punto de las 17 horas recibe a Santos Laguna femenil.