Chofer de March termina en cuneta de carretera 57
La Guardia Nacional abanderó el accidente para retirar el vehículo volcado
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Sólo daños, se registraron en una salida de camino y volcadura de un automóvil en carretera 57.
El reporte fue a las 14:00 horas, cuando el chofer de un automóvil Nissan March de color blanco circulaba sobre carretera 57 con dirección al distribuidor Juárez.
Al llegar al km 186, cerca a la entrada a la delegación de La Pila, el conductor pierde el control hacia su izquierda para terminar volcado en el desnivel que divide ambos carriles.
Elementos de la Guardia Nacional abanderan el carril izquierdo para realizar maniobras y retirar el vehículo.
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