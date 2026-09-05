logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chofer de March termina en cuneta de carretera 57

La Guardia Nacional abanderó el accidente para retirar el vehículo volcado

Por Pulso Online

Septiembre 05, 2026 02:54 p.m.
A
Chofer de March termina en cuneta de carretera 57
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sólo daños, se registraron en una salida de camino y volcadura de un automóvil en carretera 57.

      El reporte fue a las 14:00 horas, cuando el chofer de un automóvil Nissan March de color blanco circulaba sobre carretera 57 con dirección al distribuidor Juárez.

      Al llegar al km 186, cerca a la entrada a la delegación de La Pila, el conductor pierde el control hacia su izquierda para terminar volcado en el desnivel que divide ambos carriles.

      Elementos de la Guardia Nacional abanderan el carril izquierdo para realizar maniobras y retirar el vehículo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Muere mujer en siniestro vial en la ´57

      La mañana de este domingo se registró un fatal accidente en la carretera a México

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chofer de March termina en cuneta de carretera 57
      Chofer de March termina en cuneta de carretera 57

      Chofer de March termina en cuneta de carretera 57

      SLP

      Pulso Online

      La Guardia Nacional abanderó el accidente para retirar el vehículo volcado

      Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas
      Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas

      Operativo vial en Valle Dorado por juego Atlético vs. Chivas

      SLP

      Redacción

      Se realizan cierres y desvíos desde las 13:00 horas por el partido de Liga MX

      Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI
      Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI

      Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI

      SLP

      Redacción

      Paramédicos valoraron al conductor, quien presentó solo golpes leves

      Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín
      Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín

      Fotos | Incendio consume un billar en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro