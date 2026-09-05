Detienen a cinco con droga en la capital y la Huasteca

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SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Cinco personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en la capital potosina y los municipios de Ciudad Valles y Tanlajás, informó la Guardia Civil Estatal (GCE).

En la ciudad de San Luis Potosí, los agentes detuvieron a Filemón "N", de 56 años, a quien presuntamente le encontraron dosis de cristal, marihuana y crack.

En Ciudad Valles fueron detenidos Héctor "N", de 34 años, y Beatriz "N", de 25, quienes presuntamente llevaban dosis de marihuana y cristal.

En otro hecho registrado en ese mismo municipio, la corporación estatal detuvo a Fernanda "N", de 21 años, a quien también le habrían asegurado dosis de ambas sustancias.

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Por separado, en Tanlajás fue detenido Christopher "N", de 20 años. Según el reporte oficial, llevaba dosis de marihuana y cristal, además de seis objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

El comunicado no precisó las cantidades de droga aseguradas, los lugares específicos ni las circunstancias en que ocurrieron las detenciones.

Las cinco personas y los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.