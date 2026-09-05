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Chivas humilla al Atlético de San Luis en casa

El equipo potosino recibió dos goles en los primeros diez minutos, cayó 0-3 y quedó en el lugar 15 del Apertura

Por Pulso Online

Septiembre 05, 2026 07:14 p.m.
A
Chivas resolvió el partido desde los primeros minutos y terminó goleando 3-0 al Atlético de San Luis.

Chivas resolvió el partido desde los primeros minutos y terminó goleando 3-0 al Atlético de San Luis.

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      SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Chivas exhibió las debilidades del Atlético de San Luis y lo goleó 0-3 este sábado, en partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura.

      El conjunto dirigido por el argentino Gabriel Milito resolvió prácticamente el encuentro durante los primeros diez minutos, ante un equipo potosino que comenzó con errores defensivos y después careció de profundidad para intentar reaccionar.

      Guadalajara abrió el marcador apenas al minuto seis. Santiago Sandoval remató con la pierna izquierda dentro del área; el balón pegó en el poste, rebotó en la espalda del guardameta Andrés Sánchez y terminó dentro de la portería. La acción fue registrada como autogol del arquero potosino.

      Chivas aprovechó el desconcierto del Atlético y marcó el segundo tanto cuatro minutos después. Una mala salida del cuadro local permitió que el balón llegara a Ricardo Marín, quien disparó de zurda y venció a Sánchez para colocar el 0-2.

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      San Luis intentó adelantar sus líneas durante el segundo tiempo, pero sus aproximaciones carecieron de profundidad y no pusieron en riesgo la ventaja del conjunto visitante.

      La goleada quedó sentenciada al minuto 80. Richard Ledezma avanzó por el costado derecho, ingresó al área y remató con potencia para superar al guardameta y establecer el 0-3 definitivo.

      Con este resultado, el Guadalajara llegó a 14 puntos y se colocó en el segundo lugar de la clasificación general. El Atlético de San Luis permaneció con seis unidades y descendió al decimoquinto puesto, tras una actuación marcada por sus errores defensivos y su escasa capacidad ofensiva.

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      La séptima jornada quedó incompleta debido a la participación de varios clubes mexicanos en la Leagues Cup. Los encuentros Pumas-León, Puebla-Toluca, América-Tijuana y Querétaro-Monterrey fueron reprogramados.

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