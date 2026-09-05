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"Keffe D" es declarado culpable por muerte de Tupac

A pesar de la condena, Duane Davis mantiene su inocencia y confía en la apelación legal

Por El Universal

Septiembre 05, 2026 04:16 p.m.
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Keffe D es declarado culpable por muerte de Tupac
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      Duane Davis, conocido como "Keffe D" y señalado recientemente por las autoridades, de ser el responsable del asesinato de Tupac, afirma que no teme a la condena que podría ser sentenciado, pues a pesar de haber sido declarado culpable, sigue defendiendo su aparente inocencia.

      Duane Davis declarado culpable por asesinato de Tupac

      Este pasado lunes, 31 de agosto, las autoridades de Las Vegas, a través del Centro Regional de Justicia, señalaron culpable a Davis por el delito de asesinato en primer grado, por la muerte del Tupac Shakur en 1996, cuando el rapero, que se encontraba en el punto más álgido de su carrera, tenía sólo 25 años.

      Pasaron dos días desde que Davis, de 63 años, ingresó al Centro de Detención del Condado de Clark, en Nevada (Las Vegas), para que ofreciera su primera entrevista luego de ser detenido, a "The Hollywood Reporter".

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      Entrevista y postura de Duane Davis

      De acuerdo con el relato de Jeff Weiss, periodista y crítico musical que, a pesar de visitar la prisión donde se encuentra Davis esperando su condena, la cual será establecida el próximo 13 de octubre, no pudo sostener una conversación frente a frente con el prisionero, sino que charló con él a través de una videoconferencia.

      De acuerdo a la descripción de Weiss en su artículo, Davis no parecía preocupado, al menos no como se esperaría que lo estuviera un civil, a sólo 48 horas de haber sido culpable de un homicidio cometido 30 años antes.

      "Keffe D", que por 1996 tenía alrededor de 33 años, indicó que no le teme a ser condenado perpetuamente; confía en que, con un amparo, su equipo legal logre sacarlo de presión, debido a que se dice inocente del cargo del que fue acusado y ya ha sido declarado culpable.

      "Ya presentamos la apelación, antes de que comenzara el juicio, ¡violaron mis derechos civiles!".

      Davis confió a su entrevistador que, cuando fue notificado de la demanda tres años antes, su exabogado, el licenciado Edi Faal, le dijo que sería cuestión de sólo unos años de prisión para que el caso fallara a su favor y, a su vez, fuera beneficiado con un monto considerable de dinero.

      "Me dijo 'te harás rico cuando termine', me dijo que podría ir a la cárcel dos o tres años por ello, es un asunto de sólo un tribunal local".

      Sereno, Davis confió a Weiss que es abuelo de dos menores y que tiene la esperanza de salir libre para seguir disfrutando de su libertad y libre albedrío.

      "Soy inocente, hombre, tienen un inocente en la cárcel, tengo dos nietos que van a jugar fútbol americano profesional, uno de ellos está en la preparatoria y el otro está en la universidad; cuando consigan sus millones, van a venir a sacarme de aquí", aseveró.

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