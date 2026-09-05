Arden pipas con diésel en una empresa de Tlalnepantla

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TLALNEPANTLA, Edomex.- Un incendio consumía la tarde de este sábado varias pipas con diésel dentro de una empresa ubicada en la zona industrial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

El siniestro se registró en las instalaciones de la empresa Quimitec, localizada sobre la calle Tenayuca, en la zona centro del municipio.

Genaro Israel Anita, director de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla, informó que las unidades alcanzadas por las llamas contenían diésel.

La emergencia movilizó a la totalidad del personal municipal disponible, de acuerdo con el funcionario. A las labores para controlar el fuego se sumaron bomberos de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el último reporte no se había informado si existían personas lesionadas, tampoco se habían determinado las causas del incendio ni la magnitud de los daños.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada del lugar y permitir el paso de los vehículos de emergencia. Las maniobras continuaban durante la tarde.