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Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores

Los autobuses saldrán de la Eco Central desde las 5:20 horas y tendrán una frecuencia de diez minutos durante los periodos de pago

Por Huasteca Hoy

Septiembre 05, 2026 07:32 p.m.
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Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores
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      CIUDAD VALLES.- La empresa Vencedor habilitará una ruta de transporte para facilitar el traslado de adultos mayores desde la Eco Central hasta la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en Lomas del Yuejat.

      La apertura del servicio fue gestionada por el Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través de la Dirección de Atención al Adulto Mayor, encabezada por Aracely Vázquez Esparza.

      La funcionaria informó que los autobuses saldrán desde la Eco Central, ubicada en la calle Niños Héroes, a partir de las 5:20 horas, con una frecuencia aproximada de diez minutos.

      El servicio funcionará durante los periodos en que se realicen los pagos de los programas del Bienestar, aunque no se precisaron los días exactos ni el horario de conclusión de las corridas.

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      La sucursal se encuentra sobre el Libramiento Poniente, aproximadamente a cuatro kilómetros del primer cuadro de Ciudad Valles, lo que dificulta el acceso para adultos mayores que carecen de transporte.

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