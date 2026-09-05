Carín León conquista The Sphere de Las Vegas

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Carín León cumplió un sueño y se convirtió en el primer latino en presentarse en The Sphere, de Las Vegas, donde tendrá una residencia como parte de su gira "De Sonora para el mundo".

Carín León primer latino en The Sphere Las Vegas

El nacido en Hermosillo, Sonora, gritó un "¡Viva México cabrones!" cuando se encontraba en este espectacular recinto donde sonaron sus éxitos, entre ellos "La Boda del Huitlacoche", la cual cantaron miles de personas en una experiencia diseñada para aprovechar al máximo las características inmersivas de la esfera.

Ubicada junto al famoso Strip de Las Vegas, en Paradise, Nevada, The Sphere es una gigantesca arena de conciertos y entretenimiento inmersivo que tuvo un costo de construcción de 2 mil 300 millones de dólares.

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Tecnología y capacidad de The Sphere

Uno de sus principales atractivos es su pantalla LED interior envolvente de 16K, considerada la más grande del mundo. La pantalla sigue la curvatura de la cúpula y rodea al público con imágenes de gran tamaño y efectos visuales hiperrealistas.

En el exterior, la llamada Exosphere está cubierta por 54 mil metros cuadrados de paneles LED programables, capaces de transformar por completo la apariencia del edificio con enormes animaciones visibles desde largas distancias.

La experiencia también incluye un sofisticado sistema de audio espacial Holoplot, integrado por más de 160 mil altavoces individuales colocados detrás de pantallas acústicamente transparentes, lo que permite ofrecer un sonido uniforme y nítido en cada asiento.

A esto se suman cerca de 10 mil asientos hápticos, que transmiten vibraciones sincronizadas con el espectáculo, además de efectos ambientales como viento y aromas para crear una experiencia cercana al 4D.

The Sphere tiene capacidad para casi 18 mil personas sentadas o hasta 20 mil de pie, y ha sido escenario de residencias de grandes artistas internacionales, como U2.

Para Carín León, llegar a este escenario representó un momento especial en su carrera, algo que el cantante dejó claro en sus redes sociales después de la presentación.

"Estoy que no me la creo todavía, que locura la noche de ayer. ¡Que cabrón verlos a todos disfrutando junto conmigo el trabajo que nos aventamos con todo el equipo durante más de un año!", escribió.

Acompañó su publicación con varios videos que muestran lo que se vivió en el primero de 10 shows que ofrecerá en Las Vegas; las felicitaciones en sus redes no se han hecho esperar.

"¡Felicidades a ti y tu gran equipo, que hacen posible esta locura! ¡Qué orgullo ver todo lo que han logrado!", se lee.