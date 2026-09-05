Choque en Salvador Nava deja daños materiales

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SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Un percance entre dos automóviles dejó únicamente daños materiales la tarde de este domingo en la avenida Salvador Nava Martínez, con dirección al Distribuidor Juárez.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 18:00 horas, frente a Plaza Citadella.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de un automóvil Seat León rojo circulaba por la lateral de Salvador Nava y, al incorporarse a los carriles centrales, habría interferido en la trayectoria de un Peugeot gris.

Ambas unidades chocaron entre sí y posteriormente se proyectaron contra la barrera de contención.

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No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente, aunque los vehículos presentaron daños materiales.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.