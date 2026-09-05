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Seguridad

Humo lesiona a menor en el Lastras

El incidente ocurrió durante el protocolo de entrada de los equipos, previo al partido entre Atlético de San Luis y Chivas de Guadalajara

Por Jorge Ortiz

Septiembre 05, 2026 05:40 p.m.
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Humo lesiona a menor en el Lastras
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      Un menor de aproximadamente ocho años resultó lesionado este sábado durante el protocolo previo al partido entre Atlético de San Luis y Chivas de Guadalajara, en el Estadio Libertad Financiera, mejor conocido como Lastras

      El incidente ocurrió durante la presentación de los equipos, cuando como parte del protocolo de entrada se utilizó humo que alcanzó al menor, quien se encontraba entre los aficionados.

      Tras lo ocurrido, elementos de Protección Civil y personal de seguridad privada se acercaron al lugar para brindar apoyo, de acuerdo con imágenes tomadas durante el incidente.

      El hecho generó preocupación entre los aficionados que se encontraban en la zona. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la gravedad de las lesiones del menor ni se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado.

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      El encuentro entre Atlético de San Luis y Chivas corresponde a la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 y se disputa este sábado en territorio potosino.

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