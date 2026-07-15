ADSL presenta sus nuevas playeras

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En un escenario que combinó deporte, ciencia y cultura, el Atlético de San Luis presentó de manera oficial los nuevos jerseys que utilizarán sus equipos varonil y femenil durante la temporada 2026-2027. La ceremonia se realizó en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, junto a la exposición "Futbol Con-Ciencia".

El evento contó con la presencia de los futbolistas Eduardo Águila, David Rodríguez, Valeria Zárate y Rebeca Contreras, quienes fueron los primeros en portar la nueva indumentaria que acompañará al club durante la próxima campaña.

El uniforme de local mantiene la esencia que ha caracterizado al conjunto potosino en los últimos años, con las tradicionales rayas verticales en rojo y blanco como elemento principal. El diseño incorpora detalles en color marino en los paneles laterales, hombros, cuello y mangas, otorgándole una imagen moderna sin perder la identidad rojiblanca del equipo.

Por su parte, el uniforme alternativo presenta una propuesta en color blanco con líneas y detalles en tonos dorados, destacando por un patrón integrado con el escudo del club a lo largo del diseño. Este detalle busca rendir homenaje a los momentos más importantes de la historia de la institución y fortalecer el sentido de pertenencia entre la afición potosina.

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El club informó que la nueva colección ya se encuentra disponible en las tiendas Charly, distribuidores autorizados y a través de la plataforma oficial de la marca. Además, a partir de este miércoles, los aficionados también podrán adquirir los nuevos jerseys en la tienda oficial del Atlético de San Luis.

Con esta nueva indumentaria, el Atlético de San Luis se declara listo para afrontar el torneo 2026-2027, llevando con orgullo los colores que representan a la ciudad y buscando escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol potosino.