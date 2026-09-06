ADSL se desmorona ante el Guadalajara

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El Atlético de San Luis volvió a dejar dudas en el Apertura 2026 y esta vez lo hizo frente a su afición. En la séptima jornada del torneo, el conjunto potosino cayó con contundencia por 0-3 ante Guadalajara en el Estadio Libertad Financiera, en un partido que prácticamente quedó condicionado desde los primeros minutos por los errores defensivos del cuadro local.

La historia comenzó demasiado pronto para el Atlético. Apenas al minuto 6, Ricardo Marín recibió dentro del área y sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste. El peligro parecía haber pasado, pero el rebote impactó en el arquero Andrés Sánchez y terminó dentro de la portería para convertirse en el 0-1.

Cuatro minutos después llegó otro golpe. Nuevamente Ricardo Marín apareció dentro del área, encontró espacios y remató para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 0-2.

Diez minutos fueron suficientes para exhibir la fragilidad defensiva del Atlético de San Luis. El equipo no encontró la manera de contener a un Guadalajara que aprovechó cada espacio y que, con la ventaja, comenzó a manejar el partido con mayor tranquilidad.

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San Luis intentó reaccionar, pero sus aproximaciones carecieron de profundidad y claridad. Guadalajara cerró los espacios, dificultó la circulación ofensiva y obligó a los locales a buscar alternativas que pocas veces terminaron en verdadero peligro.

Además, el Atlético sufrió otro contratiempo cuando Andrés Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, dejando su lugar a Gibrán Lajud.

El Atlético generó algunas oportunidades, pero nuevamente apareció uno de sus principales problemas: la falta de contundencia. Al minuto 50, Rafael Llorente intentó descontar con un disparo que fue detenido por el guardameta visitante. Cinco minutos después, David Rodríguez tuvo otra oportunidad, pero el arquero de Guadalajara volvió a responder para mantener su portería en cero.

Mientras San Luis buscaba desesperadamente regresar al partido, Guadalajara esperaba su oportunidad para sentenciarlo. Y ésta llegó al minuto 79. Richard Ledezma apareció para marcar el tercer tanto de la tarde y colocar el 0-3 definitivo, poniendo punto final a cualquier posibilidad de reacción potosina.

El tiempo para corregir se reduce y el siguiente compromiso no será sencillo. Atlético de San Luis visitará a León el lunes 14 de septiembre, en la octava fecha del Apertura 2026, con la obligación de mostrar una reacción inmediata y, sobre todo, de demostrar que el equipo todavía tiene capacidad para competir.