Afinan los detalles para The Chase

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Luego de que la novena fecha de NASCAR México en Monterrey fuera pospuesta por las condiciones climáticas y de pista, el piloto Rubén García Jr., del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, se prepara para iniciar oficialmente The Chase los próximos 26 y 27 de septiembre en Aguascalientes, como líder del campeonato.

El arranque de la fase definitiva estaba programado originalmente en el Autódromo Monterrey con una carrera nocturna, para la cual incluso se realizaron ajustes en la iluminación del circuito. Sin embargo, la lluvia complicó la jornada y una zona de la pista continuó expulsando agua, situación que impidió garantizar condiciones seguras para la competencia.

Tras varios intentos por acondicionar el trazado, se determinó posponer la carrera de Monterrey para disputarla posteriormente durante la fecha de Mérida. De esta manera, el Óvalo Aguascalientes México (OAM) será el escenario donde comenzará oficialmente la lucha por el campeonato.

Rubén García Jr. reconoció la frustración por lo ocurrido en Monterrey, especialmente por los aficionados que permanecieron durante varias horas en espera de la carrera. "Todos nos vimos afectados por el clima y las condiciones de la pista, con todo eso el campeonato no sufre modificación alguna, por lo que nos mantenemos en primero para ahora sí poder arrancar la recta final en Aguascalientes", señaló.

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El piloto del #88 agregó que ahora la concentración estará puesta completamente en el óvalo hidrocálido, una pista que conoce y en la que buscará aprovechar el rendimiento de su unidad para mantenerse al frente de la clasificación durante la primera ronda del Chase.

Rubén García Jr. llegará a Aguascalientes como líder con 2015 puntos, seguido por Alex de Alba con 2012, Rodrigo Rejón con 2009, Irwin Vences con 2006 y Max Gutiérrez con 2005. Completan los primeros diez Eloy Falcón con 2004, Rubén Rovelo con 2003, Xavi Razo con 2002, Julio Rejón con 2001 y José Luis Ramírez con 2000 unidades.