Agónica victoria del Madrid en Elche

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MADRID.- El gol de Carlos Espí en el tiempo de descuento, tras una gran acción de Jude Bellingham y una asistencia de Kylian Mbappé, permitió al Real Madrid rescatar el martes la victoria de visitante 3-2 ante Elche después de haber dejado escapar una ventaja de dos goles en la primera mitad.

Bellingham desairó a un rival cerca del centro del campo y cedió a Mbappé en una escapada hacia el área. El astro francés habilitó rápidamente a Espí para que marcara a corta distancia y diera el triunfo al Madrid.

Los merengues alcanzaron en puntos al líder Barcelona, que el miércoles recibirá al recién ascendido Racing de Santander.

El Madrid se adelantó gracias a un gol en propia puerta del arquero Matías Dituro a los 25 minutos y Mbappé amplió la ventaja al anotar su séptimo tanto en seis partidos de liga.

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Hubo un momento de preocupación tras el gol de Mbappé, ya que el delantero quedó tendido en el suelo con muestras evidentes de dolor, pero finalmente regresó al campo tras ser atendido por los médicos del Madrid.

Los anfitriones aprovecharon un bajón de intensidad en el Madrid para igualar.

"Obviamente que después del primer tiempo, todos tuvimos la sensación de que caerían tres, cuatro o cinco en el segundo. Pero bajamos la intensidad, dimos demasiado espacio y cuando entraron Bellingham y Brahim (Díaz) traté de dar consistencia al medio, porque Vinicius y (Arda) Güler estaban cansados", reconoció el técnico Jose Mourinho.

El atacante argentino Abiel Osorio acercó a Elche con un cabezazo a los 71 y Fer Niño anotó el tanto del empate transitorio a los 83.

"Hicieron el 1-2 y en estos estadios, llenos, los equipos que parecen muertos, en un clic están vivos. Después llega el 2-2. Pero tenemos un banquillo lleno de talento y de diferentes talentos", afirmó el entrenador. "Arriesgue al máximo, pero el empate no sirve. Y hacemos el gol con una reacción muy fuerte".

"La cosa buena también es que en los partidos del Real Madrid nadie se aburre".