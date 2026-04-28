Aguirre presenta parte de su lista rumbo al Mundial

La Selección Nacional de México dio a conocer la lista de 20 jugadores de la Liga MX convocados para iniciar la concentración rumbo a la Copa del Mundo de 2026, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

De acuerdo con el comunicado, la concentración arrancará el próximo 6 de mayo y se extenderá por cinco semanas y media como parte del plan de trabajo aprobado por los dueños de los clubes.

En la convocatoria destacan futbolistas como Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos), Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul) y Alexis Vega (Toluca), además de jóvenes como Iker Fimbres, Gilberto Mora y Jairo Torres.

También figuran jugadores de distintas posiciones, entre ellos defensas como Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca), así como delanteros como Guillermo Martínez (Pumas) y Armando González (Chivas).

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La Federación Mexicana de Futbol precisó que en esta lista aparecen 12 jugadores de clubes de la Liga MX que, con base en acuerdos internos, son considerados para integrar la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA.

Asimismo, se aclaró que no se incluyó a futbolistas que militan en el extranjero, ya que serán incorporados en la lista final que se entregará el 1 de junio, conforme a la reglamentación del torneo.

El organismo también indicó que hay al menos ocho jugadores bajo seguimiento para el siguiente ciclo mundialista, con el objetivo de fortalecer el grupo de cara a los partidos de preparación previos al Mundial.