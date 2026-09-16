Albergará África el Mundial de Atletismo 2029

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Después de décadas en las que los africanos han batido récords en el atletismo, África por fin podrá albergar el Campeonato Mundial de Atletismo.

Nairobi, la capital de Kenia, quedó confirmada el martes como sede de la edición de 2029 del campeonato, la máxima justa de este deporte fuera de los Juegos Olímpicos.

"Llevar nuestros campeonatos a África por primera vez será histórico. El atletismo está entretejido en el tejido de Kenia", dijo el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, al anunciar la decisión tras el Ultimate Championship en Hungría.

Kenia ha sido durante mucho tiempo una superpotencia en las pruebas de fondo y ocupa el segundo lugar en la tabla histórica de medallas de los Mundiales, únicamente por detrás de Estados Unidos. El campeonato regresará a Alemania en 2031 tras una espera de 22 años, con Múnich como anfitriona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salim Mvurya, el ministro del gobierno keniano responsable de deportes, manifestó que "el mundo vendrá a un país donde correr es más que competencia, es nuestra historia nacional".

Los apasionados aficionados kenianos tendrán "su momento"

Coe añadió que una investigación de World Athletics mostró que Kenia era el mercado más apasionado por el atletismo de pista y campo entre los encuestados. Los campeonatos utilizarán un estadio que ya está siendo modernizado para que Kenia sea coanfitriona el próximo año de la Copa Africana de Naciones de fútbol.

"Era importante que los Campeonatos Mundiales de Atletismo llegaran a África cuando tuviéramos el anfitrión adecuado, la candidatura adecuada y las circunstancias adecuadas. Nairobi ha demostrado de manera contundente que este es su momento", dijo Coe.

La decisión supone un reconocimiento del estatus de Kenia como nación del atletismo, pero probablemente también traerá un escrutinio adicional sobre el historial del país de África Oriental de corredores de élite que han sido sancionados por dopaje.

La plusmarquista de maratón Ruth Chepng´etich cumple sanción de 3 años por dopaje, después de sumarse a varios corredores kenianos de nivel élite suspendidos la última década.