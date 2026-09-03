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Alcanza R. Acuña Jr. 200 jonrones

Es el más rápido en llegar a esa cifra, en la victoria de Bravos ante Nacionales

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza R. Acuña Jr. 200 jonrones
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      WASHINGTON.- Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón de tres carreras para convertirse en el jugador más rápido en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar 200 jonrones y 200 bases robadas, y los Bravos de Atlanta vencieron 9-0 a los Nacionales de Washington el miércoles.

      Sean Murphy pegó cuadrangular por tercera vez en cinco juegos: un batazo de tres carreras en la sexta entrada que rompió el empate sin anotaciones en un partido que fue interrumpido por un retraso por lluvia de 1 hora y 25 minutos en la cuarta. El venezolano Acuña siguió con un batazo entre el jardín izquierdo y el central en la séptima, su 14to de la temporada, para poner la pizarra 6-0. Necesitó 904 juegos para ingresar al club 200/200. El dominicano Alfonso Soriano estableció el récord anterior con 929 juegos en agosto de 2006, cuando jugaba para los Nacionales contra los Bravos.

      Acuña se robó la base número 225 de su carrera y la 20ma de la temporada, al estafarse la segunda tras abrir la sexta con un sencillo ante Riley Cornelio (2-2), quien ponchó a los siguientes dos bateadores. Después de que Michael Harris II recibió pasaporte intencional, Murphy le conectó a Cornelio un batazo profundo por el jardín izquierdo.

      Acuña abrió la cuarta con un sencillo ante el abridor de los Nacionales, Brad Lord. Una base por bolas y un error llenaron las bases antes de que empezara a llover. Cuando se reanudó el juego, entró Cornelio y retiró a Murphy y a Mike Yastrzemski para salir del apuro.

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      Grant Holmes necesitó apenas 26 lanzamientos para retirar a los primeros nueve bateadores de los Nacionales antes del retraso. Dylan Dodd trabajó una entrada sin carreras y el venezolano Elieser Hernández (2-0) lanzó las siguientes tres, permitiendo dos hits, incluido el sencillo de James Wood con dos outs en la sexta, el primer hit de Washington.

      El receptor de los Nacionales, Keibert Ruiz, salió en la cuarta entrada después de recibir una bola de foul en la careta.

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