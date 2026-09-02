Andrés Vaca explota por quedarse sin transmitir al América
La semifinal América vs Monterrey solo estará disponible en Apple TV para México, según Andrés Vaca.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- América disputa este miércoles uno de los partidos más importantes de su semestre cuando enfrente a Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup, un duelo que ha generado una enorme expectativa entre las aficiones de ambos equipos.
Protesta de Andrés Vaca por transmisión América Leagues Cup
Sin embargo, a pocas horas del encuentro, los aficionados mexicanos recibieron una noticia poco alentadora. Aunque inicialmente se contemplaba que el partido fuera transmitido por televisión abierta, finalmente no estará disponible bajo esa modalidad.
La información fue confirmada por Andrés Vaca, narrador estelar de Televisa, quien expresó su molestia contra Apple TV, plataforma que posee los derechos de transmisión de la Leagues Cup. Según el comentarista, la empresa decidió no compartir la señal para las semifinales del torneo.
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"No, carajo, no va por el 9. Los de Apple se pusieron bravos y no dieron nada de las semifinales. Triste noticia. Aunque para USA sí va por TUDN", escribió Vaca en dos publicaciones compartidas en redes sociales.
Transmisión exclusiva en Apple TV para semifinales Leagues Cup
Con esta decisión confirmada, los seguidores de América y Monterrey en México tendrán que contar con una suscripción a Apple TV para poder seguir las acciones del encuentro y conocer al primer finalista de la competencia.
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