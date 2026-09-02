Pumas quiere arrebatarle el liderato al América Femenil

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Este viernes en el estadio Olímpico Universitario, Pumas y América protagonizarán una nueva edición del Clásico Capitalino en la Liga Femenil BBVA, donde las felinas buscarán ganar por primera vez como locales frente a su acérrimo rival, aunque el reto no será sencillo.

Desde la creación de la liga en 2017, América y Pumas se han enfrentado en 20 ocasiones, con un balance favorable para las Águilas con 11 triunfos, por dos victorias de las felinas y siete empates. Actualmente, las azulcremas llegan como amplias favoritas para ganar el Clásico al liderar el grupo B con 15 puntos gracias a un invicto de cinco partidos ganados, mientras las universitarias ocupan el tercer lugar con 9 unidades.

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Sin embargo, la portera de Pumas, Wendy Toledo, aseguró que uno de los objetivos de la escuadra dirigida por Roberto Medina es arrebatarle el liderato a campeonas vigentes de la Liga, el Campeón de Campeonas y la Copa Concacaf W."Vamos a hacer respetar nuestra casa con ganas de entregar el corazón. Ellas van de líderes y queremos competirles, quitarles el liderato es algo que estamos buscando, vamos a pelear al tú por tú. Vamos a ir partido por partido y esperamos que sea un triunfo para nosotras", declaró en la conferencia de prensa previa al partido.Hay una coincidencia en los únicos dos triunfos universitarios sobre las Águilas que ilusiona a este plantel: ambos se dieron en una jornada 6, al igual que este próximo compromiso. Ahora van por un triunfo histórico como locales."En estos partidos ese plus en el minuto 80 es la afición, así que espero que estén presentes porque son nuestro tercer pulmón", mencionó Casandra Montero, mientras la zaguera Cristina Torres agregó que "Ciudad Universitaria es nuestra fortaleza".