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Alcanza Sabalenka final del US Open

La bielorrusa buscará su tercer título seguido luego de vencer a Jessica Pegula

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza Sabalenka final del US Open
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      NUEVA YORK.- Aryna Sabalenka quedó a una victoria de conquistar su tercer título consecutivo del Abierto de Estados Unidos, al vencer a Jessica Pegula por 7-5, 6-2 la noche del jueves.

      Sabalenka se abrió paso a pura potencia, en lo que había sido un partido totalmente parejo durante la mayor parte del primer set. Atacó el segundo servicio de Pegula y el segundo set fue tal vez su tramo más impresionante de tenis en el torneo.

      "Ninguna queja.. Estoy súper feliz de haber podido exhibir un tenis así", dijo Sabalenka.

      La primera preclasificada se enfrentará a la segunda Elena Rybakina o a la cuarta Coco Gauff el sábado. La bielorrusa de 28 años necesitará una victoria para convertirse en la primera jugadora que se consagra en tres ediciones consecutivas del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

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      Rybakina desplazará a Sabalenka en la cima del ranking del tenis femenino la próxima semana, y Sabalenka comentó esta semana que no le importaría ceder el número 1, después de haberlo mantenido durante 99 semanas consecutivas, si con eso podía conquista otro campeonato del US Open.

      Será difícil evitarlo si el sábado golpea la pelota como lo hizo ante Pegula.

      Sabalenka conectó 29 golpes ganadores contra 12 de Pegula, y convirtió su tercer enfrentamiento consecutivo en la recta final del torneo en una paliza, después de que su victoria en la final de 2024 y en las semifinales de 2025 fueran muy ajustadas durante buena parte del camino.

      "Estaba tan desesperada por ganar, lo quería muchísimo".

      Ha ganado 19 partidos seguidos en el US Open desde que perdió ante Gauff en la final de 2023. Las cuatro primeras preclasificadas alcanzaron las semifinales femeninas del US Open por primera vez desde 1975. Sabalenka, Rybakina y Gauff han ganado múltiples títulos de Grand Slam, mientras que Pegula todavía busca el primero.

      La tenista nacida en Buffalo, Nueva York, esperaba que llegara en su Grand Slam favorito y en su superficie más fuerte, pero por desgracia para ella las canchas duras también son donde la potencia de Sabalenka resulta más implacable.

      Pegula no se mostró especialmente disgustada, ya que consideraba que había jugado bien y que nada de lo que hubiera intentado habría cambiado el resultado.

      Sabalenka llegó antecedida por mediocres resultados, pero el jueves desplegó el tenis que la llevó a lo más alto.

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