logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez

El exfutbolista asume el cargo tras colaborar con Javier Aguirre y prepara su debut en septiembre.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 05:11 p.m.
A
La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez

      Jueves, 10 de septiembre de 2026 16:19 | Deportes | FUTBOL-SELECCION

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Por ahora, pocas cosas cambiarán con Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana. Respetar lo conseguido bajo el mando de Javier Aguirre es parte del plan y por eso la identidad que transmita el Tricolor a su afición será prioridad.

      "El Káiser" fue presentado este jueves como nuevo entrenador del combinado nacional y de inicio, sabe lo que quiere ver de su equipo para la próxima gira de septiembre-octubre en la que se presentará como estratega del Tricolor.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Principalmente, identidad, que se vea que el equipo juega a ser competitivo, lo que mostramos en el Mundial queremos trasladarlo a estos momentos, seguir con eso. Identificar a la gente con su Selección es lo primordial; creo que lo imponemos", señaló Márquez.

      Rafael Márquez destaca continuidad y evolución en la Selección

      Difícilmente se da continuidad en la Selección Mexicana y Rafa, tras ser el auxiliar del "Vasco" Aguirre en el pasado proceso, reconoce que "no empieza de cero" su nueva etapa en el combinado nacional.

      "Creo que la ventaja es que no empezamos de cero, la identidad ya la tenemos del Mundial pasado, la gente se identifica con este equipo, debemos mantener lo que tenemos, hay que evolucionar, mejorar, el margen de mejora es claro, sobre todo por lo que viene detrás", aseveró en conferencia de prensa.

      "Antes se decía que no hay líderes, pero el trabajo que se hizo con Javier, lo que hicimos de base, me da confianza de que seguramente la afición se va a apegar a su equipo, va a dar la mejor versión. Las maneras ya las veremos, es el trabajo de cancha, estoy con la confianza de que la Selección va a tener contenta a su afición", agregó el exfutbolista surgido de los rojinegros del Atlas.

      Preparación y debut de Rafael Márquez como técnico nacional

      El próximo 26 de septiembre debutará en Baltimore, Estados Unidos, frente a la Selección de Colombia y se espera que en los próximos días dé a conocer su primera lista como estratega nacional.

      "Será una lista completa, competitiva. Nos vamos a enfrentar a cuatro rivales competitivos, me gusta la idea... Sobre la lista, ya la conocerán más adelante, van a ver un equipo muy competitivo", concluyó.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez
      La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez

      La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez

      SLP

      El Universal

      El exfutbolista asume el cargo tras colaborar con Javier Aguirre y prepara su debut en septiembre.

      Rafael Márquez inicia nuevo ciclo al frente del Tricolor
      Rafael Márquez inicia nuevo ciclo al frente del Tricolor

      Rafael Márquez inicia nuevo ciclo al frente del Tricolor

      SLP

      El Universal

      El exjugador Rafael Márquez toma las riendas del Tricolor con el objetivo de clasificar al Mundial y mantener la disciplina.

      Edson Álvarez niega acusaciones de estar involucrado en secuestro
      Edson Álvarez niega acusaciones de estar involucrado en secuestro

      Edson Álvarez niega acusaciones de estar involucrado en secuestro

      SLP

      EFE

      Aseguró que su nombre ha sido usado para generar morbo y solicitó que las acusaciones se presenten ante autoridades

      Necaxa buscará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Puebla
      Necaxa buscará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Puebla

      Necaxa buscará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Puebla

      SLP

      El Universal

      Puebla está en la novena posición con diez unidades y quiere aprovechar la racha negativa de Necaxa.