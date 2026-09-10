Necaxa buscará reencontrarse con el triunfo cuando reciba a Puebla

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La liga MX retoma sus actividades regulares tras la suspensión, de último momento, de algunos partidos para jugar la final de la Leagues Club y serán Necaxa y Puebla los encargados de iniciar con la jornada 8, cuando se midan este viernes en el estadio Victoria.

Necaxa busca reencontrarse con la victoria en casa

Los Rayos no resultaron afectados por la reprogramación de su partido, pero no sirvió de mucho ya que solo lograron un tibio empate a un tanto luego de enfrentarse de visitante a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León.

El equipo dirigido por Martín Varini llegó a 8 unidades tras dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Estos resultados lo tienen muy lejos de la zona de liguilla al ocupar el sitio 13 de la Tabla General.

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Los hidrocálidos no ganan desde la fecha 2, cuando se impusieron 2-1 sobre Monterrey; sin embargo, a partir de entonces no se han encontrado con la victoria por lo que están más obligados que los angelinos a sacar el resultado en casa.

Puebla con descanso y oportunidad para escalar posiciones

Por su parte, Puebla no jugó su partido frente a Toluca (que fue reprogramado para el próximo martes 15 de septiembre) y tuvo una semana de descanso.

Los pupilos de Gerardo Espinoza están estancados con diez unidades luego de caer 2-0 en la jornada 6 frente al América.

Situados en la novena posición del campeonato, la Franja tiene amplias posibilidades de aprovechar la mala racha que acompaña a Necaxa y sacar los tres puntos de visitante.

La última ocasión que ambas escuadras se midieron fue en la jornada 11 del Clausura 2026 cuando ningún equipo se hizo daño y terminaron con un empate a cero goles.

El duelo de la jornada 8 se realizará este viernes 11 de septiembre en el estadio Victoria, en punto de las 19:00 horas centro.