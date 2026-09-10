Rafael Márquez inicia nuevo ciclo al frente del Tricolor

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Hablar de procesos es un tema casi insólito en el futbol mexicano, más cuando se trata de la Selección Mexicana. En esta ocasión, se puede hablar de ellos y la ilusión en el Tricolor es grande con la presentación de Rafael Márquez.

Rafael Márquez asume el reto como nuevo técnico

Después de la tercera etapa de Javier Aguirre al frente del combinado nacional, el "Káiser" tomará las riendas de la Selección con un claro objetivo: hacer algo diferente al frente del conjunto mexicano.

"Tengo otra oportunidad, no se me dio como jugador (llevarlos a Cuartos de Final), desafortunadamente siempre llegamos a lo mismo. En esta oportunidad, el objetivo es llegar primero al Mundial, calificar, son procesos y estoy muy ilusionado. Ojalá se dé todo para que se llegue al Mundial, hacer algo diferente", declaró Márquez en su presentación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los nervios de enfrentar el reto de su vida son evidentes, Rafa los acepta, pero la ilusión que siente es mayor a todo. Como técnico, el excentral de la Selección Mexicana busca tener una carrera igual de laureada que como la que tuvo dentro del rectángulo verde.

"Contento, no voy a mentir, nervioso también, pero me deja ilusionado el trabajo de estos dos años, muy tranquilo por la confianza que me dio Javier (Aguirre), muy feliz de la vida; seguramente habrá momentos buenos, no tan buenos, malos, pero lo importante es avanzar y levantarse. Ojalá pueda tener el éxito como lo tuvimos como jugador", aseveró Rafa.

Disciplina y valores, pilares en la Selección Mexicana

El programa 365 que se instauró en la Selección Mexicana desde la llegada de Javier Aguirre tenía como principal objetivo vigilar a los seleccionados nacionales dentro y fuera de las canchas, así como fuera del Tricolor. La disciplina que exigía el "Vasco" es algo que permanecerá con Rafael Márquez.

"Creo que los valores con los que he permeado mi carrera es la disciplina, Javier también lo ha recalcado en su anterior proceso y obviamente no lo vamos a dejar afuera, es un valor que debe cumplir un seleccionado nacional dentro y fuera de la cancha. Eso siempre vamos a estar pendientes de lo que se hace", concluyó el "Káiser".