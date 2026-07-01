Alejandro Moreno asume presidencia de Copppal para 2026-2030

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, rindió protesta como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) para un tercer periodo de cuatro años.

Alejandro Moreno asume tercera presidencia en Copppal

Durante dicho evento, se comprometió a seguir alzando la voz por la democracia, la libertad, el respeto al Estado de derecho y la defensa de las instituciones.

Dijo que estos tiempos exigen liderazgo, cooperación y una posición firme frente a quienes buscan debilitar los contrapesos y limitar los derechos de las y los ciudadanos.

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Agradeció la confianza de los 75 partidos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe que integran la Copppal y que lo eligieron para el período 2026-2030, así como la presencia de representantes partidistas de África, Asia y Europa, que en conjunto representan a más de 500 partidos políticos del mundo.

Dijo que la Copppal es una organización multilateral, internacional, plural y diversa, integrada por partidos con dirigentes con representación popular, comprometidos con la democracia, con su defensa y con su salvaguarda.

Acusaciones de Alejandro Moreno contra Morena y retos democráticos

Moreno denunció que Morena selló un pacto explícito de impunidad y complicidad con los cárteles del crimen organizado para asaltar el poder y dinamitar el proceso político democrático de México.

Explicó que "para entender la magnitud del colapso institucional en México, la comunidad internacional debe mirar los hechos con total crudeza, ya que la llegada de Movimiento de Regeneración Nacional al poder no fue un triunfo de la democracia, más bien el resultado de una operación ilegal estructurada, una estructura criminal que llegó al gobierno de la mano del crimen organizado".

Por otra parte, advirtió que América necesita restituir sus centros políticos, perdidos como resultado del debilitamiento de sus sistemas de partidos, del debilitamiento de la institucionalidad democrática. Explicó que la polarización social y política animada por los extremismos inducidos por caudillos, por populistas, dan oportunidad a que se destruya el sistema de partidos.

Recordó que cuando se debilita a la República y con ella al Estado, a la organización política y civil de la sociedad, entonces las sociedades se desgastan al pelear absurdas guerras de parcialidades. "Olvidan que como resultado de nuestra propia diversidad social, todas las fuerzas políticas somos finalmente minorías", apuntó.

Consideró necesario conformar un gran bloque opositor. "Extendemos nuestra mano firme a toda fuerza política comprometida con la democracia constitucional y pluralista, dispuesta a restituir los centros políticos, la vigencia de las reglas republicanas y la construcción de una ciudadanía integral que soporte a esa democracia", indicó.

Afirmó que el país enfrenta un gran reto, un gran desafío y los momentos más oscuros de su historia. "Vengo aquí a romper con el cerco de la propaganda oficial, a denunciar con toda determinación, categoría, sin metáforas y sin titubeos la realidad que vive este narco gobierno en México, que hoy intentan ocultar. México se ha convertido en un narcoestado", expresó.