Comerciantes de Nueva York alertan por cierres en boda de Taylor Swift y Travis Kelce

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana se perfila como uno de los más ajetreados para la ciudad de

. Además de la posible celebración de una de las bodas más esperadas del año, la de

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, la ciudad también recibirá a miles de visitantes por los partidos dely las actividades con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.De acuerdo con diversos medios internacionales, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs contraerían matrimonio el viernes en el. Sin embargo, un evento de tal magnitud se estaría organizando bajo estrictas medidas de seguridad que ya comienzan a generar inquietud entre algunos negocios de la zona.En los últimos días se dio a conocer que se solicitaron permisos para realizarde calles alrededor del recinto durante varios días. The New York Times informó que la solicitud fue presentada ante laen la Vía Pública dee incluye la instalación de, así comoentre el jueves y sábado 4 de julio.Durante esta semana también comenzaron a observarse estructuras en las inmediaciones del recinto. TMZ reportó que una de ellas podría corresponder a unrodeado por un jardín, mientras que diversos alimentos como pollo, crema y carne de langosta, fueron vistos ingresando al lugar. A ello se suma la presencia de un amplioTMZ señala que propietarios deubicados en los alrededores delconsideran que lospodrían afectar sus ingresos, ya que dificultarían el acceso de clientes en lo que habría sido un periodo de gran afluencia por los partidos dely las celebraciones del aniversario de Estados Unidos.Incluso, elde uno de los establecimientos estaría intentando ponerse en contacto con el equipo de la intérprete de "Lover" para exponer laEl portal también menciona que este viernes se instalarían grandes, por donde se cree que llegarían los. Además, se espera la presencia dey seguidores de, lo que podría complicar aún más el acceso al área. Mientras tanto, otros comerciantes aseguran que solo les queda esperar para saber el impacto que tendrá el fin de semana.Unasimilar se vivió recientemente durante la boda dey Callum Turner en Sicilia, Italia. En aquella ocasión, algunos vecinos manifestaron su inconformidad por lasimplementadas durante el evento e incluso señalaron en redes sociales que no podían tomar fotografías mientras recorrían la zona por motivos turísticos. Posteriormente, diversos medios informaron que la cantante otorgó unaa las personas afectadas.