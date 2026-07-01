Comerciantes de Nueva York alertan por cierres en boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Negocios locales en Nueva York temen pérdidas por cierres de calles y restricciones durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana se perfila como uno de los más ajetreados para la ciudad deNueva York . Además de la posible celebración de una de las bodas más esperadas del año, la de Taylor Swift
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
y Travis Kelce, la ciudad también recibirá a miles de visitantes por los partidos del Mundial 2026 y las actividades con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos.
De acuerdo con diversos medios internacionales, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs contraerían matrimonio el viernes en el Madison Square Garden. Sin embargo, un evento de tal magnitud se estaría organizando bajo estrictas medidas de seguridad que ya comienzan a generar inquietud entre algunos negocios de la zona.
En los últimos días se dio a conocer que se solicitaron permisos para realizar cierres parciales de calles alrededor del recinto durante varios días. The New York Times informó que la solicitud fue presentada ante la Oficina de Actividades en la Vía Pública de Nueva York e incluye la instalación de estructuras temporales, así como restricciones de acceso entre el jueves y sábado 4 de julio.
Durante esta semana también comenzaron a observarse estructuras en las inmediaciones del recinto. TMZ reportó que una de ellas podría corresponder a un castillo rodeado por un jardín, mientras que diversos alimentos como pollo, crema y carne de langosta, fueron vistos ingresando al lugar. A ello se suma la presencia de un amplio dispositivo de seguridad.
TMZ señala que propietarios de bares y restaurantes ubicados en los alrededores del Madison Square Garden consideran que los cierres previstos podrían afectar sus ingresos, ya que dificultarían el acceso de clientes en lo que habría sido un periodo de gran afluencia por los partidos del Mundial 2026 y las celebraciones del aniversario de Estados Unidos.
Incluso, el dueño de uno de los establecimientos estaría intentando ponerse en contacto con el equipo de la intérprete de "Lover" para exponer la situación.
El portal también menciona que este viernes se instalarían grandes carpas blancas, por donde se cree que llegarían los mil invitados. Además, se espera la presencia de medios de comunicación y seguidores de Taylor Swift, lo que podría complicar aún más el acceso al área. Mientras tanto, otros comerciantes aseguran que solo les queda esperar para saber el impacto que tendrá el fin de semana.
Una situación similar se vivió recientemente durante la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia, Italia. En aquella ocasión, algunos vecinos manifestaron su inconformidad por las restricciones implementadas durante el evento e incluso señalaron en redes sociales que no podían tomar fotografías mientras recorrían la zona por motivos turísticos. Posteriormente, diversos medios informaron que la cantante otorgó una compensación económica a las personas afectadas.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Comerciantes de Nueva York alertan por cierres en boda de Taylor Swift y Travis Kelce
SLP
El Universal
Negocios locales en Nueva York temen pérdidas por cierres de calles y restricciones durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán boda en Madison Square Garden
SLP
AP
La policía de Nueva York prepara operativo especial para la ceremonia.
Nieta de Paquita la del Barrio es encontrada, tras 40 días perdida
SLP
El Universal
La Fiscalía de Guanajuato informó sobre el rescate de la joven tras 40 días de desaparición.