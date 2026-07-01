Bélgica remonta y elimina a Senegal 3-2

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Bélgica remontó y eliminó a Senegal de la Copa del Mundo para avanzar a octavos de final al vencer a 3-2 en el Estadio Seattle, en Estados Unidos.

Los Leones de Teranga abrieron el marcador al 24' cuando Habib Diarra atravesó el arco de Thibout Cortuois y ampliaron el marcado al 51' con gol de Ismaila Sarr, pero Lukaku apareció con un gol al 86' para dar esperanza a los belgas. Tres minutos después (89'), Tielemans igualaba el marcador y obligaba al tiempo extra.

Fue con un tiro penal con el que Tielemans sentenció el pase de Los Diablos Rojos a octavos al 120+5'.

El cuadro europeo sabrá quién será su siguiente rival esta misma noche cuando Estados Unidos y Bosnia Herzegovina se enfrenten en el Estadio de San Francisco.