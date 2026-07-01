Aclaran que Animal Experience México no era operado por la Semarnat

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que Animal Experience México, localizado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, del cual un tigre de bengala escapó, no era operado por dicha dependencia.

A través de un comunicado, detalló que este lugar alberga vida silvestre fuera de su hábitat natural. "Se trata de instalaciones registradas por personas físicas o morales, públicas o privadas, para la reproducción controlada de vida silvestre y su aprovechamiento, cuyo funcionamiento es responsabilidad del titular del registro", explicó.

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Además, la institución a cargo de Alicia Bárcena Ibarra citó el artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre, que establece que este tipo de lugares está obligado a manejar animales exóticos sólo en condiciones de confinamiento, garantizando el trato digno y la seguridad de la sociedad.Continúa búsqueda de "Kenzo"El tigre de bengala de nombre "Kenzo" escapó de Animal Experience México el pasado 27 de junio. A partir de entonces, autoridades locales y federales comenzaron las labores de búsqueda.De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, y funcionarios del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc conformaron un grupo con la intención de encontrar al animal."Un día después (28 de junio) a las tareas se sumaron integrantes de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial del Estado de México y especialistas del Parque Ecológico Zacango, entre otros", agregó esta dependencia.El ayuntamiento de dicho municipio, encabezado por Diana Morales, informó que se han recorrido más de 300 hectáreas en las comunidades de San Bernardo Tlalmimilopan y San Pedro, "localizando al felino en el área de la mina de San Bernardo"."Los operativos continuarán las 24 horas del día mediante recorridos terrestres, drones y helicópteros, con el objetivo de localizar al felino y salvaguardar la integridad y seguridad de la población", concluyó.