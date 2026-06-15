Alemania golea a un digno Curazao

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Alemania cumplió con los pronósticos y aunque si se llevó un susto de parte de Curazao, los dirigidos por Julian Nagelsmann resolvieron a su favor con un 7-1 para su debut en la Copa del Mundo 2026.

En acciones dentro del Grupo E, rodaron el balón en un repleto estadio de Houston.

Alemania no tardó mucho en ponerse en ventaja en este duelo.

Al minuto 5, el camiseta 23, Felix Nmecha sacó un disparo con pierna derecha, luego de hacer una pared con Florian Wirtz y adelantó a los teutones. Con mas posición de balón Alemania presionó más, pero sin aumentar su ventaja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El debutante mundialista, Curazao no se achicó y poco a poco fue para arriba para inquietar el marco alemán.

El resultado llegó al minuto 21 y Livano Comenencia hizo historia para su país y con un disparo desviado marcó el empate momentáneo para el cuadro de la Concacaf.

Para el minuto 38, en un tiro de esquina a favor de los europeos, el central Nico Schlotterbeck sacó un cabezazo y volvió la "lógica" en este partido, Alemania ya tenía el marcador a su favor de 2-1.

Y al 45+5´, un penal a favor de Alemania y Kai Havertz puso cifras de 3-1. En la segunda parte, los Teutones buscaron aumentar la canasta de goles a Curazao y apareció Musiala al minuto 46 para poner el 4-1, ya era una goleada.

Al 68´ la maquinaria alemana no tuvo piedad y llegó el 5-1 con tanto del jugador Brown.

Para el minuto 77, Deniz Undav liquidó a Curazao con el sexto tanto en el marcador.

La fiesta no terminó y los europeos volvieron a marcar al 88, una vez más Kai Havertz registró su doblete en este partido.

Alemania suma sus primeros tres puntos, mientras de Curazao se queda sin unidades, pero con el sabor histórico de meter su primer gol en copas del Mundo.