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Sheinbaum visita SLP y entrega boletos mundialistas

Entregó reconocimientos y boletos para el Mundial a deportistas destacados.

Por Martín Rodríguez

Junio 14, 2026 12:35 p.m.
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      La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un breve evento en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, donde entregó reconocimientos y boletos para asistir al Mundial de Futbol a deportistas destacados, entre ellos un equipo de personas con discapacidad.

      La segunda parte de su gira rápida contempla una actividad también relacionada con el Mundial, en comunidades apartadas de Santa María del Río y Tierra Nueva.

      El evento sorpresivo inició a las 9:30 de la mañana en el interior de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Solo fueron invitados el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y directivos de la institución educativa.

      Aunque se trató de un acto a puerta cerrada, la visita buscó reconocer a estudiantes deportistas de la UPSLP que participaron en el Mundialito Social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En este torneo nacional, alumnas de la UPSLP obtuvieron el segundo lugar. Al reconocimiento se sumó otro equipo destacado: Tuneros Síndrome de Down.

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      Ambos equipos participaron primero en torneos selectivos.

      De acuerdo con los términos del reconocimiento, Sheinbaum Pardo entregó 13 boletos a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí: 11 para estudiantes y dos para sus entrenadores. Además, se otorgó una cortesía al rector Néstor Eduardo Garza Álvarez, quien a su vez la donó a otro entrenador para que acuda al Mundial.

      Por otra parte, Claudia Sheinbaum entregó 13 boletos al equipo Tuneros Síndrome de Down. En este caso, la distribución fue distinta: 11 jugadores recibieron pase doble para ir acompañados por alguno de sus padres, mientras que otros dos boletos fueron para profesores y entrenadores.

      Sheinbaum dijo que la Universidad Politécnica está reconocida por su agenda de cultura de paz.

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