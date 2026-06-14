Cinco muertos, saldo de fuerte choque en la ´57

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SAN JOSÉ DE ITURBIDE, GTO.- Cinco muertos y al menos diez lesionados, fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido en la carretera federal ´57, en el tramo Querétaro-San Luis, en donde impactaron de frente un tráiler y un autobús que se dirigía a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El accidente tuvo lugar cerca de la una de la mañana de este sábado en el kilómetro 50 de la mencionada carretera, a la altura del municipio de San José de Iturbide, Guanajuato; participaron un tráiler con remolque tipo caja y un autobús de pasajeros de la empresa Apolo que iba rumbo a Monterrey procedente de Puebla.

Luego del percance, diversas corporaciones de auxilio se desplazaron al sitio, como los Bomberos de San José de Iturbide, Cruz Roja y otras del estado de Guanajuato, así como de Querétaro.

De acuerdo a informes oficiales, los fallecidos fueron de los dos vehículos, tanto del tráiler como del camión de pasajeros; al menos diez personas más que iban en la segunda unidad fueron atendidas por los paramédicos y trasladadas a distintos hospitales a recibir atención médica, cinco de ellas se reportan graves.

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Se informó que el choque entre las dos unidades fue de frente y posteriormente el autobús se salió de la cinta asfáltica para estamparse contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se ubica.

Trascendió que los ahora occisos fueron una mujer de entre 35 y 40 años de edad, tres hombres de la misma edad y un menor de aproximadamente diez años de edad, cuyos cuerpos quedaron en el lugar y los paramédicos al revisarlos determinaron que ya nada podían hacer por salvarlos.

Los lesionados fueron llevados a distintos nosocomios como de San José de Iturbide, San Luis de la Paz y hasta León, en Guanajuato, así como a la ciudad de Querétaro.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, arribaron al sitio del siniestro para tomar conocimiento del accidente y realizaron los abanderamientos necesarios para controlar el tráfico y la carretera permaneció cerrada a la circulación durante un tiempo considerable.