Tres jóvenes resultan lesionados en un aparatoso accidente
Su auto chocó contra contención y acabó sin llantas y motor, en Ciudad Valles
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CIUDAD VALLES.- Un vehículo quedó sin motor y sin ruedas delanteras, luego de chocar contra la barrera de contención en la carretera federal Valles-Tamazunchale. Los tres ocupantes resultaron lesionados.
El percance sucedió la tarde de este viernes, en el kilómetro 372 de la carretera federal 85 México-Laredo, en el tramo La Calera-Hospital General; al momento del hecho estaba lloviendo y por lo tanto el asfalto estaba resbaloso, lo que sería la causa principal del accidente.
Un joven iba al volante de un vehículo Honda Civic azul, el cual se desplazaba con dirección a la zona urbana de Ciudad Valles.
Estaba lloviendo y se presume que no tuvo precaución al pasar por la curva conocida como El Matalote, por eso ante el piso mojado la unidad derrapó y perdió el control del volante, chocando de frente contra la estructura metálica (barrera de contención) y el muro de un puente.
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Fue ahí donde todo el frente se desprendió, y tanto el eje como el motor salieron disparados hacia el otro extremo, golpeando el muro divisorio, mientras que el sedán se fue a detener metros adelante.
De los tres ocupantes, dos de ellos, un hombre y una mujer, fueron llevados en vehículos particulares a un hospital, mientras que el tercero —un joven originario de Tamasopo y estudiante del Intituto de Ciencias y Estudios Superiores de SLP— fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a otro centro hospitalario.
Elementos de Protección Civil Municipal apoyaron en las labores de auxilio, y los restos del vehículo quedaron bajo resguardo de oficiales de la Guardia Nacional.
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