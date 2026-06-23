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Alexis Vega respalda a Memo Ochoa para jugar en Mundial 2026

México ya está clasificado a dieciseisavos y podría dar oportunidad a Memo Ochoa en el cierre de fase de grupos.

Por El Universal

Junio 23, 2026 05:09 p.m.
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Alexis Vega respalda a Memo Ochoa para jugar en Mundial 2026
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      Raúl Rangel se ha ganado la titularidad en el arco de la Selección Mexicana. Luego de su exhibición frente a Corea del Sur en el estadio Guadalajara, el "Tala" se confirmó como el meta principal en el Tricolor.


      Sin embargo, al interior del combinado nacional no verían mal si Guillermo Ochoa recibe la oportunidad, mañana ante República Checa en el cierre de la Fase de Grupos para México.

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      "Sería algo extraordinario, algo super padre para Memo. Para mí es una leyenda del futbol mexicano y de la Selección. Es un jugador que siempre ha estado a disposición de la Selección. El 'Vasco' tomará la decisión y al que le toque lo hará de la mejor manera", declaró Alexis Vega previo al tercer partido de la Selección Nacional.
      El equipo de Javier Aguirre ya llega clasificado a la ronda de dieciseisavos de final, luego de sus triunfos sobre Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), situación que podría motivar al 'Vasco' para realizar modificaciones frente a los europeos.
      Vega respaldó la opción de brindarle una oportunidad al experimentado portero en este Mundial 2026, quien se encuentra en su sexta Copa del Mundo.
      "Todavía no sabemos cómo va a salir, cómo va a parar el equipo, pero yo creo que todos están preparados para una oportunidad y si le toca a Memo yo creo que lo va a hacer de la mejor manera", agregó el delantero de los Diablos Rojos de Toluca.
      Ochoa no falta a una Copa del Mundo desde Alemania 2006, pero únicamente ha sumado minutos en tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; esta podría ser su cuarta participación en caso de que Javier Aguirre decida darle juego ante República Checa.
      Ante Sudáfrica 2010, fue precisamente el 'Vasco' quien mandó a la banca a Paco Memo para darle la titularidad al entonces experimentado Oscar "Conejo" Pérez.

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