logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Alistan 49ers viaje más largo en la NFL

Los Gambusinos abren la temporada en Australia para enfrentarse a los Rams

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Alistan 49ers viaje más largo en la NFL
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SANTA CLARA, California.- Los 49ers de San Francisco recibieron instrucciones sobre cómo prepararse para el viaje más largo como visitantes en la historia de la NFL, mientras se alistan para salir del Área de la Bahía rumbo a Melbourne, Australia, tarde en la noche del miércoles, para el partido inaugural de la temporada contra los Rams de Los Ángeles la próxima semana.

      Les dieron consejos sobre cómo comer e hidratarse, qué hacer después de llegar y cuáles son las mejores opciones sobre cuándo dormir durante el vuelo de aproximadamente 12.800 kilómetros (8.000 millas) que durará unas 16 horas y cruzará la línea internacional de cambio de fecha, por lo que saliendo el miércoles, aterrizarán el viernes.

      El liniero defensivo de los Niners y ávido viajero mundial Keion White tiene un enfoque sencillo. "No sé si se puede tener una sobredosis de melatonina, pero voy a intentarlo. Toma cinco melatoninas, duérmete en el avión. En cuanto me despierte, me tomo otras cinco. Y sigo así", comentó White.

      Mientras algunos miembros de la organización de los 49ers, incluido el entrenador Kyle Shanahan, han estado lamentando el viaje de apertura de temporada, White lo está disfrutando después de haber jugado ya partidos en Alemania y Londres al inicio de su carrera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Planea ver TikTok antes de llegar para sacar ideas de qué hacer y luego usar el transporte público y explorar después de las reuniones del equipo el primer día, para ayudar a asegurarse de mantenerse despierto todo el día y adaptarse a un horario normal de sueño lo más rápido posible.

      "Soy de los que buscan experiencias. Si estoy despierto, caminando, simplemente voy a ir a hacer cosas, voy a estar despierto. Solo hay que explorar. Tendremos reuniones y todo eso, pero una vez que haga eso, me voy a explorar Melbourne y a recorrer la ciudad", expresó White. Tanto los 49ers como los Rams estudiaron el proceso a fondo en la pretemporada, incluso enviando personal por adelantado a Australia para que informara cuánto tiempo tomaba adaptarse al cambio de horario. Pero llegaron a respuestas muy distintas de cara al partido del 11 de septiembre.

      Los Niners saldrán el miércoles por la noche desde California, llegarán a Melbourne el viernes por la mañana y luego se tomarán tiempo para adaptarse a la nueva zona horaria. Harán una práctica ligera el sábado, descansarán el domingo y después tendrán una secuencia normal de tres prácticas de lunes a miércoles antes de disputar el debut el viernes por la mañana.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México
        Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México

        Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México

        SLP

        El Universal

        Ambos equipos mexicanos muestran solidez y buscan un título internacional relevante.

        Julio César Domínguez regresa a Cruz Azul para iniciar carrera técnica
        Julio César Domínguez regresa a Cruz Azul para iniciar carrera técnica

        Julio César Domínguez regresa a Cruz Azul para iniciar carrera técnica

        SLP

        El Universal

        El histórico defensa culminó su carrera en Atlético San Luis y ahora se integra al cuerpo técnico celeste.

        Andrés Vaca explota por quedarse sin transmitir al América
        Andrés Vaca explota por quedarse sin transmitir al América

        Andrés Vaca explota por quedarse sin transmitir al América

        SLP

        El Universal

        La semifinal América vs Monterrey solo estará disponible en Apple TV para México, según Andrés Vaca.

        Pumas quiere arrebatarle el liderato al América Femenil
        Pumas quiere arrebatarle el liderato al América Femenil

        Pumas quiere arrebatarle el liderato al América Femenil

        SLP

        El Universal

        Pumas y América se enfrentan en la jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con América como líder del grupo B.