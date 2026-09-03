Alistan 49ers viaje más largo en la NFL

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SANTA CLARA, California.- Los 49ers de San Francisco recibieron instrucciones sobre cómo prepararse para el viaje más largo como visitantes en la historia de la NFL, mientras se alistan para salir del Área de la Bahía rumbo a Melbourne, Australia, tarde en la noche del miércoles, para el partido inaugural de la temporada contra los Rams de Los Ángeles la próxima semana.

Les dieron consejos sobre cómo comer e hidratarse, qué hacer después de llegar y cuáles son las mejores opciones sobre cuándo dormir durante el vuelo de aproximadamente 12.800 kilómetros (8.000 millas) que durará unas 16 horas y cruzará la línea internacional de cambio de fecha, por lo que saliendo el miércoles, aterrizarán el viernes.

El liniero defensivo de los Niners y ávido viajero mundial Keion White tiene un enfoque sencillo. "No sé si se puede tener una sobredosis de melatonina, pero voy a intentarlo. Toma cinco melatoninas, duérmete en el avión. En cuanto me despierte, me tomo otras cinco. Y sigo así", comentó White.

Mientras algunos miembros de la organización de los 49ers, incluido el entrenador Kyle Shanahan, han estado lamentando el viaje de apertura de temporada, White lo está disfrutando después de haber jugado ya partidos en Alemania y Londres al inicio de su carrera.

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Planea ver TikTok antes de llegar para sacar ideas de qué hacer y luego usar el transporte público y explorar después de las reuniones del equipo el primer día, para ayudar a asegurarse de mantenerse despierto todo el día y adaptarse a un horario normal de sueño lo más rápido posible.

"Soy de los que buscan experiencias. Si estoy despierto, caminando, simplemente voy a ir a hacer cosas, voy a estar despierto. Solo hay que explorar. Tendremos reuniones y todo eso, pero una vez que haga eso, me voy a explorar Melbourne y a recorrer la ciudad", expresó White. Tanto los 49ers como los Rams estudiaron el proceso a fondo en la pretemporada, incluso enviando personal por adelantado a Australia para que informara cuánto tiempo tomaba adaptarse al cambio de horario. Pero llegaron a respuestas muy distintas de cara al partido del 11 de septiembre.

Los Niners saldrán el miércoles por la noche desde California, llegarán a Melbourne el viernes por la mañana y luego se tomarán tiempo para adaptarse a la nueva zona horaria. Harán una práctica ligera el sábado, descansarán el domingo y después tendrán una secuencia normal de tres prácticas de lunes a miércoles antes de disputar el debut el viernes por la mañana.