Alistan el Gydman International Training Camp

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San Luis Potosí se prepara para recibir uno de los eventos de capacitación de mayor relevancia para la gimnasia artística en México con la realización del Gydman International Training Camp, organizado por la Academia de Gimnasia Centro Gydman, del 19 al 22 de agosto en el Pabellón de Gimnasia de la Unidad Deportiva "Adolfo López Mateos".

El campamento internacional de alto rendimiento reunirá durante cuatro días a destacadas figuras de la gimnasia y permitirá a atletas y entrenadores compartir experiencias, conocimientos y metodologías de trabajo con especialistas de reconocimiento internacional.

Entre los entrenadores invitados se encuentran Vanesa Molina, de Argentina; Tony Retrosi, de Estados Unidos; Roger Medina, de Brasil, y Andrés Llanos, de Colombia, quienes estarán a cargo de sesiones especializadas para los participantes.

Se espera la presencia de más de 100 gimnastas provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, además de delegaciones internacionales de Colombia, Argentina y Brasil, generando un importante intercambio deportivo y técnico.

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El Gydman International Training Camp está dirigido a gimnastas de la rama femenil desde Nivel 3 hasta FIG, así como a entrenadores interesados en fortalecer sus conocimientos y actualizar sus métodos de preparación.

Durante el campamento se desarrollarán sesiones enfocadas en el perfeccionamiento técnico de cada aparato, preparación física específica, desarrollo de una mentalidad de alto rendimiento y aprendizaje de nuevas estrategias de entrenamiento bajo la orientación de especialistas de talla internacional.

La realización de este evento representa una oportunidad para que las gimnastas potosinas y mexicanas tengan contacto directo con metodologías utilizadas en otros países, además de impulsar su preparación de cara a futuras competencias nacionales e internacionales.