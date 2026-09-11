Amargan Marineros juego de Jacob deGrom

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SEATTLE.- Julio Rodríguez conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo en ventaja ante Jakob Junis en una séptima entrada de cuatro carreras, y los Marineros de Seattle superaron el jueves 4-3 a los Rangers de Texas.

Los Marineros salieron adelante pese a una gran actuación de Jacob deGrom, quien retiró a los primeros 15 bateadores y ponchó a 12 para su cifra más alta desde 2022.

DeGrom no permitió un hit sino hasta que Cole Young pegó una línea de sencillo que pasó rozando el guante levantado del lanzador para abrir la sexta entrada. El as, ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young, ponchó a ocho de sus primeros nueve rivales por quinta vez y terminó con su mayor total de ponches desde el 19 de septiembre de 2022, cuando enfrentó a Pittsburgh con los Mets de Nueva York.

Se fue con ventaja de 3-0 después de seis innings, debido a un problema de rigidez muscular en una ingle, dijo el manager Skip Schumaker.

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Junis (1-3) golpeó con un lanzamiento al cubano-mexicano Randy Arozarena para abrir la séptima entrada, y luego permitió el sencillo impulsor de Dominic Canzone y el sencillo de Cal Raleigh. El dominicano Rodríguez conectó el primer lanzamiento, un sinker, para su 21er jonrón de la temporada.

DeGrom permitió un hit durante seis entradas en blanco, con una base por bolas.