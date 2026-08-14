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América avanza a 4tos. de final

Las Águilas empatan con Austin en tiempo regular pero caen en penales

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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América avanza a 4tos. de final
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      México.- América dejó escapar la victoria frente al Austin FC y cayeron en penaltis, luego de un empate a un gol en el Q2 Stadium.

      Las Águilas cayeron desde los 11 pasos y tuvieron que conformarse con un punto, que valió el boleto a los Cuartos de Final de la Leagues Cup; su rival será el Columbus Crew. Los azulcrema dominaron todo el partido, pero la creatividad no estuvo encendida. Fue hasta el minuto 48, cuando la puerta se abrió para las Águilas gracias a un autogol de Jon Gallagher.

      Kevin Álvarez intentó meter un balón al corazón del área, pero un desvío del zaguero estadounidense abrió el marcador en favor de los capitalinos.

      Pero los locales, que también peleaban por un boleto a la siguiente ronda, no dejaron de intentar y al minuto 68 encontraron fortuna con un golazo de Myrto Uzuni. Disparo a segundo poste que empató el marcador.

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      El empate clasificaba a los dos equipos, pero buscaban quedar lo más arriba posible en el grupo. Desde el manchón penalti, sólo Cristian Borja falló y el Austin FC se quedó con el punto extra.

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