América brilla en la Leagues Cup

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México.- No importaba que América estuviera arriba en el marcador, Guillermo Almada nunca dejó de dar órdenes desde el banquillo. Ni con los goles se detuvo a su celebrar; siempre pidió más a sus futbolistas.

Las Águilas vencieron (3-1) al San Diego FC en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la Leagues Cup y de esta manera mantienen el invicto desde la llegada del estratega uruguayo.

El fin de semana golearon (3-0) a Santos Laguna para tomar el liderato en el Apertura 2026 de la Liga MX y esta vez impusieron condiciones en el torneo internacional, que por primera vez tuvo partidos en México.

Brian Rodríguez, en medio de rumores sobre una posible salida del Nido, brilló como lo sabe hacer cuando se lo propone. El atacante uruguayo convirtió un tanto y asistió en par de ocasiones. La gran ovación que recibió cuando salió de cambio fue el reflejo de su exhibición.

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Más de 40 mil aficionados asistieron al Coloso de Santa Úrsula y se fueron satisfechos con el partido que ofreció su equipo, para comenzar con victoria su participación en la Leagues Cup.

Brian Rodríguez (11´), Erick Sánchez (33´) e Isaías Violante (45+2´) sentenciaron desde la primera mitad el triunfo americanista; Luca Bombino descontó por los californianos al minuto 63.

Guillermo Almada y el América siguen sin conocer la derrota en este arranque de semestre y su idea futbolística cada vez toma mayor fuerza en el terreno de juego. Sin refuerzos y con sangre joven, los emplumados siguen con el vuelo en ascenso.

El próximo domingo, América enfrentará al Portland Timbers, en actividad de la Jornada 2 de la Leagues Cup. Este encuentro, ya será en territorio estadounidense.