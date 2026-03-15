América busca romper racha sin victorias en casa ante Mazatlán FC

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Golpeado todavía anímicamente por lasde

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vuelve a presentarse en casa para enfrentar al, en actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.Fuera de los puestos de Liguilla, con, las Águilas se miden en ela un rival que aparentemente luce cómodo para sumar de nueva cuenta tres puntos y saltar a los puestos importantes.El de esta noche sería el segundo duelo comodeen lo que va del año; sin embargo, podría ser el inicio de otro momento importante en la carrera del experimentado arquero. Con la baja de Luis Ángel, tomará la responsabilidad en el arco azulcrema y podría ser también el metapara la siguiente campaña.Sin su capitánal cien,podría realizaren su once contra el cuadro mazatleco. Además, el próximo miércoles buscará sellar su boleto a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Union de Filadelfia, también en el estadio azulcrema.Las Águilas sumansin poder ganar como. No lo hacen desde la Jornada 5, cuando se impusieron a los Rayados de Monterrey. Desde entonces suman un empate (Olimpia de Honduras) y dos derrotas (Tigres y FC Juárez)."En casa nos ha costado un poco, pero el domingo [hoy] esperamos unaque se nos ha negado por diversas circunstancias. Su apoyo [de la afición] es fundamental, vienen partidos importantísimos. Si ganamos contra Mazatlán nos posicionamos en la tabla dentro de Liguilla", declaró el delantero americanista-----¿Cuándo y dónde ver elvsElnunca ha vencido alen la. En 11 duelos totales, los Cañoneros sólo han ganado en una ocasión. Hoy, los azulcremas quieren mantener sobre esa estadística al equipo de Sergio Bueno.Fecha: DomingoHorario:Transmisión: Canal 5 y TUDNSede: