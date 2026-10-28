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América buscará continuar de líder

Las Águilas quieren recuperarse de su reciente derrota ante Pachuca

Por El Universal

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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América buscará continuar de líder
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      México.- Poco a poco se acerca el final del Apertura 2026, y la pelea por mantenerse o meterse en lugares para la Liguilla se pone cada vez más reñida. Este miércoles, América y Tijuana se verán las caras en un duelo que será primordial, para la permanencia con el primer puesto, en el caso de las Águilas; o seguir buscando su pase a la Fiesta Grande, por parte de los fronterizos.

      Los azulcremas tuvieron un agridulce homenaje para Guillermo Ochoa, quien tuvo el Banorte vitoreando su nombre. Los Tuzos del Pachuca arruinaron el momento al llevarse la victoria a la bolsa (1-2).

      Alan Bautista (11´) y Oussama Idrissi (73´) fueron los encargados de las anotaciones hidalguenses, mientras que Henry Martin (45´) descontó para los locales.

      Por su parte, la jauría acabó con el ímpetu del Santos Laguna por conseguir una victoria más al hilo al golearlos en el estadio Caliente (4-1).

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      Un doblete de Ignacio Rivero (17´ y 68´), y los goles de Francisco González (12´) y Adonis Preciado (71´) para Xolos; y el tanto de Esteban Lozano (65´) para los de la Comarca, fue como quedó el marcador.

      El Apertura 2022 fue la última ocasión que el Tijuana le ganó a los de Coapa (2-0), por lo que en su visita a la capital esperan repetir la dosis de aquel lejano torneo.

      El encuentro pendiente de la jornada 7 se podrá disfrutar a través de las pantallas del canal 5, TUDN y ViX, a las 21:00 horas.

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