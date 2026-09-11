América sigue reforzándose y anuncia a Santiago Bueno

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Cuando parecía que América había finalizado su mercado de fichajes, un movimiento inesperado en Coapa les llevó un refuerzo más para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Este viernes, los azulcrema oficializaron la llegada del central uruguayo Santiago Bueno, procedente de los Wolves de Inglaterra, quien todavía son los dueños de la carta del mundialista celeste en la pasada Copa del Mundo 2026.

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El futbolista de 27 años arribará en las próximas horas a la Ciudad de México para reportar con las Águilas, su nuevo club. Los de Coapa adquirieron al charrúa por un préstamo de un año, con opción a compra.Mediante un video en redes sociales, Raúl Jiménez, canterano del América y excompañero de Bueno en los Wolves, le dio la bienvenida al Nido con el siguiente mensaje:"Santi, supe que vas al mejor equipo de México, disfrútalo mucho. Llegas a un club con una afición enorme, que te va a arropar muy bien desde el principio y espero que lo hagas muy bien. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa y vamos por todo a ganar. Un abrazo, hermano", dijo en la grabación el delantero del Wolverhampton.América había encontrado en el argentino Santiago Ramos Mingo a su refuerzo que supliera la baja de Sebastián Cáceres; sin embargo, Bueno no costaría ningún peso a la directiva azulcrema y eso motivó a concretar su llegada.Santiago Bueno se suma a los refuerzos ya anunciados de las Águilas: Miguel Borja (colombiano), Edwin Cerrillo (mexicano), Óscar Perea (colombiano), Carlos Álvarez (español), Iván Tona (mexicano); Santiago Ramos (argentino) está a la espera de que se oficialice.Las Águilas marchan líderes e invictos del Apertura 2026 y este sábado tienen una gran prueba con el primer Clásico del torneo, cuando enfrenten a la Máquina de la Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula, en calidad de visitante administrativo.