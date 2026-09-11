Yucatán se afianza como el estado más seguro de México

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La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026 reveló que Yucatán destaca entre los estados más seguros del país, donde 62 por ciento de la población adulta camina de noche sin temor. La encuesta, que elabora el INEGI, señala que Yucatán también registró una reducción en la tasa de víctimas de delito y se mantuvo entre los estados con menor percepción de inseguridad.

Seguridad nocturna en Yucatán y percepción ciudadana

De acuerdo con este estudio, 62 por ciento de la población yucateca de 18 años y más manifestó sentirse segura al caminar sola por la noche, porcentaje que colocó al estado en el primer lugar nacional; le siguen Coahuila, con 60.3 por ciento; Oaxaca, con 58.3; y Baja California Sur, con 57.8 por ciento.

En cuanto a la percepción general de inseguridad, 35.5 de los encuestados considera inseguro vivir en la entidad, mientras que el 64.5 por ciento manifestó sentir seguro tener su residencia en Yucatán.

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Situación en la Península: Campeche y Quintana Roo

En el resto de la Península, Campeche se mantuvo en el décimo lugar entre los estados más seguros del país, aunque su percepción de inseguridad bajó de 68.9% a 63%, un descenso de 5.9 puntos.

Quintana Roo, en cambio, continúa siendo el foco rojo regional, pues pasó del onceavo al décimo lugar entre los estados más inseguros del país, con 76.1% de su población que considera insegura a la entidad.