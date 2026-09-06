América, por el 3er. lugar ante León en Leagues Cup

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México.- Sobre sus hombros, América carga con una sequía de diez años sin un título internacional. Después de caer en las semifinales de la Leagues Cup, el conjunto azulcrema tendrá que conformarse con pelear por el tercer lugar ante La Fiera de León. Un partido que, para el estratega Guillermo Almada, representa una oportunidad para "sanar" el duro golpe que sufrieron ante Monterrey.

"El grupo sintió el golpe porque teníamos la expectativa, sobre todo por la forma en la que se dio el encuentro. Ya hicimos el duelo. [...] Ahora intentaremos ganar porque la mejor manera es sanar así", aseveró Almada en conferencia de prensa.

América desea despedirse dignamente del torneo, consciente de su responsabilidad como institución. Sin embargo, enfrente tendrá a una Fiera que dejará todo en la búsqueda de un triunfo que le permita conseguir su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

El último campeonato internacional de las "Águilas" fue la Liga de Campeones de la Concacaf 2015-2016, por lo que el compromiso ante León será una buena prueba para conseguir su mejor resultado histórico en la Leagues Cup y fijar la mirada en el título del Apertura 2026 de la Liga MX.

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"Son las responsabilidades que tenemos en el club, y debemos respetarlas. Intentamos utilizar lo mejor en cada encuentro y sacar las mejores conclusiones para la competencia que, en definitiva, nos sirve como preparación para lo qué importante: que es el campeonato", enfatizó el director técnico uruguayo.

Palabras con las que coincidió Óscar Perea, quien llegó a las "Águilas" en el pasado mes de julio. "Para nosotros, todos los partidos son importantes. Este es igual de importante que el pasado. Lo vamos a enfrentar con responsabilidad, humildad y sacrificio", prometió el futbolista colombiano.

Será este domingo, 6 de septiembre, cuando América y León se enfrenten en la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas, por el tercer lugar de la Leagues Cup.

En América, hay presencias que lentamente se acercan: Alejandro Zendejas, Miguel Borja y Luis Ángel Malagón sumaron minutos en la categoría Sub-21 ante los Xolos de Tijuana.

Situación que, en conferencia de prensa, destacó Guillermo Almada: "Sumaron minutos de juego que son importantes, a pesar de que es una competencia menor. Uno [Borja] viene tomando la forma, acostumbrándose a la actividad futbolística. Y Zendejas viene de recuperarse. [...] Malagón también jugó, retomando esa competencia, sobre todo en el arco, que es donde se pierde más distancia y cuesta más agarrar la continuidad".

Por otra parte, el técnico uruguayo también mostró optimismo por la llegada del futbolista español Carlos Álvarez como refuerzo para el torneo Apertura 2026. Este sábado, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para incorporarse a la institución azulcrema.

"A Carlos lo conocemos por su paso en el futbol español. Es un jugador con grandes condiciones y joven, que viene a complementar el plantel. Estamos seguros de que será un aporte importante al grupo y a la competencia interna", concluyó Almada.