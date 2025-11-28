logo pulso
América se rearma para la vuelta: replanteamiento total tras el 2-0 en Monterrey

Las Águilas ajustan estrategia y mentalidad para buscar la remontada en el Ciudad de los Deportes y mantenerse con vida en la Liguilla

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 07:47 a.m.
A
América se rearma para la vuelta: replanteamiento total tras el 2-0 en Monterrey

Lo demostrado en la ida de los cuartos de final por parte de las Águilas del América dejó aún más dudas de lo que está pasando dentro del Nido de Coapa, ya que después de estar a nada de conquistar su cuarto título de liga al hilo ante Toluca, no levantan en estancias finales.

Si bien en la temporada regular del Apertura 2025 no bajaron de los primeros lugares, no lo reflejaron en el estadio BBVA el pasado miércoles, se veía un equipo sin la mentalidad que requiere una Liguilla, con errores que pesaron en el marcador, y cambios que no funcionaron; dejando a un lado las polémicas jugadas que pudieron cambiar el rumbo del partido, que en lugar de expulsión terminaron en tarjetas amarillas.

Sergio Canales (45+2') marcó el primero en la pizarra del "Gigante de acero", mientras que Igor Lichnovsky mandó el esférico al fondo de su propia puerta (69'), finiquitando la debacle azulcrema en territorio regiomontano.

Los azulcremas aún tienen "esperanza" de revertir el dos a cero en contra en lo que sería la vuelta de los cuartos de final en el estadio Ciudad de los Deportes, y conseguir su pase a las semifinales del torneo, pero antes tendrán que replantearse, tanto estratégicamente como mentalmente, si en realidad desean darle a su afición la alegría de verlos consagrarse con un título nuevamente.

El partido de este sábado 29 de noviembre se podrá ver a través del Canal 5 y ViX (vía streaming) a las 17 horas.

