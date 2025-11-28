logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Fotogalería

CORREXTUMARCA, “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Miguel Herrera admite su fracaso

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Miguel Herrera admite su fracaso

México.- Marcado por una herida que difícilmente se borrará -quedarse fuera del Mundial 2026-, Miguel Herrera volvió a México.

Con la palabra fracaso todavía rondando su cabeza, el técnico compartió su sentir, luego de una difícil eliminatoria de Concacaf, en la que partía como favorito al no acudir los tres gigantes: México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un fracaso, hay que asumirlo y afrontarlo. Iba con mucha ilusión y regreso triste. No pudimos cumplirle a un gran país [Costa Rica] que estaba con la ilusión de ir al Mundial. El hambre de volver a las canchas no se me quitará”, mencionó.

Herrera, quien se dijo consciente de que cada paso de ahora en adelante será observado con lupa, estableció que las siguientes eliminatorias de Concacaf serán muy difíciles para todos, por el enorme crecimiento del Caribe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“Ha crecido mucho la zona del Caribe. No es justificación, es un área fuerte con muchos jugadores que están en Europa. En Costa Rica hay un recambio, vienen buenos jugadores, no tengo nada que reprocharles”, sostuvo.

Con el deseo firme de tener una revancha, Miguel aseguró que analizará ofertas para volver a las canchas pronto, pero reiteró que no tiene propuestas.

“Ahora no tengo nada. Tengo ofertas en los medios, quiero estar dentro de la cancha. No hay nada con Atlante”, refirió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bengals le amargan la noche a Ravens
Bengals le amargan la noche a Ravens

Bengals le amargan la noche a Ravens

SLP

EFE

Miguel Herrera admite su fracaso
Miguel Herrera admite su fracaso

Miguel Herrera admite su fracaso

SLP

El Universal

Neymar pone en riesgo su carrera
Neymar pone en riesgo su carrera

Neymar pone en riesgo su carrera

SLP

El Universal

Triunfa Green Bay sobre Detroit
Triunfa Green Bay sobre Detroit

Triunfa Green Bay sobre Detroit

SLP

AP

Love iguala su mejor marca con 4 pases de TD en la primera mitad