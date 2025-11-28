Miguel Herrera admite su fracaso

México.- Marcado por una herida que difícilmente se borrará -quedarse fuera del Mundial 2026-, Miguel Herrera volvió a México.

Con la palabra fracaso todavía rondando su cabeza, el técnico compartió su sentir, luego de una difícil eliminatoria de Concacaf, en la que partía como favorito al no acudir los tres gigantes: México, Estados Unidos y Canadá.

“Es un fracaso, hay que asumirlo y afrontarlo. Iba con mucha ilusión y regreso triste. No pudimos cumplirle a un gran país [Costa Rica] que estaba con la ilusión de ir al Mundial. El hambre de volver a las canchas no se me quitará”, mencionó.

Herrera, quien se dijo consciente de que cada paso de ahora en adelante será observado con lupa, estableció que las siguientes eliminatorias de Concacaf serán muy difíciles para todos, por el enorme crecimiento del Caribe.

“Ha crecido mucho la zona del Caribe. No es justificación, es un área fuerte con muchos jugadores que están en Europa. En Costa Rica hay un recambio, vienen buenos jugadores, no tengo nada que reprocharles”, sostuvo.

Con el deseo firme de tener una revancha, Miguel aseguró que analizará ofertas para volver a las canchas pronto, pero reiteró que no tiene propuestas.

“Ahora no tengo nada. Tengo ofertas en los medios, quiero estar dentro de la cancha. No hay nada con Atlante”, refirió.