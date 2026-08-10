América vence al Portland Timbers

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Mésico.- El América volvió a demostrar su carácter en la Leagues Cup 2026. Las Águilas (3-1) derrotaron al Portland Timbers en Providence Park y sumaron tres puntos que los llevan a la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX a una jornada del final de la fase inicial.

Por tercer partido consecutivo, los dirigidos por Guillermo Almada anotaron tres goles, en una clara muestra del buen momento que viven sus atacantes, principalmente el uruguayo Brian Rodríguez (6´), que abrió el marcador con una auténtica obra de arte. Con una ejecución exquisita, el extremo izquierdo de las Águilas cobró un tiro libre de larga distancia que mandó el balón al ángulo, lejos del alcance del arquero Trey Muse. El mundialista sudamericano anotó por tercer partido consecutivo.

Portland no tardó en reaccionar y encontró el empate al minuto 20, cortesía de Kristoffer Velde, quien aprovechó una desatención de la defensa americanista y venció a Rodolfo Cota para mandar a los equipos al descanso con el marcador igualado.

En la segunda mitad, América recuperó el control y la ventaja tras marcar el ritmo del partido. Un disparo cruzado del ´Rayito´ que se estrelló en el poste, quedó en los pies de Isaías Violante, quien solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la red para festejar el 2-1 parcial.

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Para ponerle broche de oro a la victoria, el debutante Óscar Perea (88´) anotó el tercer y último gol azulcrema en un contraataque letal que dejó a Muse tendido en el área sin respuesta a la definición del colombiano.

Las Águilas volvieron a ganar, y llegan al último partido contra Austin en primer lugar con 6 unidades y la diferencia de gol a su favor.