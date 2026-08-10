logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América vence al Portland Timbers

El cuadro de las Águilas se convierte en líder en Leagues Cup

Por El Universal

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
América vence al Portland Timbers
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Mésico.- El América volvió a demostrar su carácter en la Leagues Cup 2026. Las Águilas (3-1) derrotaron al Portland Timbers en Providence Park y sumaron tres puntos que los llevan a la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX a una jornada del final de la fase inicial.

      Por tercer partido consecutivo, los dirigidos por Guillermo Almada anotaron tres goles, en una clara muestra del buen momento que viven sus atacantes, principalmente el uruguayo Brian Rodríguez (6´), que abrió el marcador con una auténtica obra de arte. Con una ejecución exquisita, el extremo izquierdo de las Águilas cobró un tiro libre de larga distancia que mandó el balón al ángulo, lejos del alcance del arquero Trey Muse. El mundialista sudamericano anotó por tercer partido consecutivo.

      Portland no tardó en reaccionar y encontró el empate al minuto 20, cortesía de Kristoffer Velde, quien aprovechó una desatención de la defensa americanista y venció a Rodolfo Cota para mandar a los equipos al descanso con el marcador igualado.

      En la segunda mitad, América recuperó el control y la ventaja tras marcar el ritmo del partido. Un disparo cruzado del ´Rayito´ que se estrelló en el poste, quedó en los pies de Isaías Violante, quien solamente tuvo que empujar el balón al fondo de la red para festejar el 2-1 parcial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para ponerle broche de oro a la victoria, el debutante Óscar Perea (88´) anotó el tercer y último gol azulcrema en un contraataque letal que dejó a Muse tendido en el área sin respuesta a la definición del colombiano.

      Las Águilas volvieron a ganar, y llegan al último partido contra Austin en primer lugar con 6 unidades y la diferencia de gol a su favor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cruz Azul gana 2-1 a New York City en Leagues Cup
      Cruz Azul gana 2-1 a New York City en Leagues Cup

      Cruz Azul gana 2-1 a New York City en Leagues Cup

      SLP

      EFE

      Cruz Azul se impuso en Nueva York con goles de Palavecino y Paradela, manteniendo su invicto en la Leagues Cup.

      Jürgen Damm acusado de xenófobo por comentario sobre mexicanos
      Jürgen Damm acusado de xenófobo por comentario sobre mexicanos

      Jürgen Damm acusado de xenófobo por comentario sobre mexicanos

      SLP

      El Universal

      El exfutbolista cometió un error al afirmar que solo son mexicanos los nacidos en México, lo que generó críticas en redes sociales.

      Fallece Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la NBA
      Fallece Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la NBA

      Fallece Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la NBA

      SLP

      AP

      El exjugador de los Celtics ganó cinco campeonatos y fue incluido en el Salón de la Fama en 2012.

      México derrota 2-0 a EEUU para refrendar su título de campeón Sub 20 de la CONCACAF
      México derrota 2-0 a EEUU para refrendar su título de campeón Sub 20 de la CONCACAF

      México derrota 2-0 a EEUU para refrendar su título de campeón Sub 20 de la CONCACAF

      SLP

      AP

      Cristóbal Alfaro anotó dos goles para que México revalidara el título regional en el Estadio Banorte.