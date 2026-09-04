logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Amplía su ventaja Enric Mas sobre Primož Roglic

Se corrió la décima segunda etapa en la Vuelta a España; ganada por Omrzel

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Amplía su ventaja Enric Mas sobre Primož Roglic
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CALAR ALTO, España.- Enric Mas amplió su ventaja en la Vuelta a España tras una montañosa 12.ª etapa el jueves que ganó Jakob Omrzel.

      Mas aumentó su diferencia sobre Primož Roglic cuando el líder del Movistar dejó atrás a su rival del Red Bull Bora Hansgrohe en los últimos 10 kilómetros (6 millas) hasta la llegada en alto. Su ventaja sobre el cuatro veces ganador de la Vuelta es ahora de 1 minuto y 45 segundos.

      Omrzel, un ciclista esloveno de 20 años, logró su primera victoria en una gran vuelta después de desprenderse de sus compañeros de fuga. Ganó la etapa de 166 kilómetros (103 millas) en cuatro horas y 29 minutos. Su perseguidor más cercano cruzó la meta en la cima del Calar Alto casi dos minutos después.

      "No me sorprende porque sé cuánto trabajo he puesto; sabía que ocurriría tarde o temprano. Solo estoy disfrutando el momento", aseguró Omrzel.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El exigente recorrido por las secas y abrasadas montañas del sur terminó con dos ascensos consecutivos de primera categoría.

      Mas, de 31 años, ha terminado la Vuelta como subcampeón en tres ocasiones, en 2018, 2021 y 2022. Intenta convertirse en el primer corredor español en ganar la carrera de casa desde Alberto Contador en 2014.

      Mas lidera la carrera de tres semanas desde que el ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, se retiró tras una caída el sábado mientras vestía el maillot rojo de líder.

      Los corredores afrontarán el viernes una 13.ª etapa quebrada de 192 kilómetros (119 millas) entre Almuñécar y Loja.

      La Vuelta de este año se disputa íntegramente en el sur de España y sin ninguno de sus clásicos finales en alto en el norte más verde del país. Termina en Granada el 13 de septiembre.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita
      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Con su gol, Quiñones ayudó a Al-Qadisiya a subir al tercer lugar en la tabla de la Liga Profesional Saudí.

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup
      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      El equipo ha sido eliminado en varias fases de Copa Concacaf y Leagues Cup, sin lograr avanzar a finales.

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos

      SLP

      El Universal

      La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final
      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      Leagues Cup: Sede y horarios para la final

      SLP

      El Universal

      Toluca y Monterrey disputan título en Houston el domingo