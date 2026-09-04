Amplía su ventaja Enric Mas sobre Primož Roglic

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CALAR ALTO, España.- Enric Mas amplió su ventaja en la Vuelta a España tras una montañosa 12.ª etapa el jueves que ganó Jakob Omrzel.

Mas aumentó su diferencia sobre Primož Roglic cuando el líder del Movistar dejó atrás a su rival del Red Bull Bora Hansgrohe en los últimos 10 kilómetros (6 millas) hasta la llegada en alto. Su ventaja sobre el cuatro veces ganador de la Vuelta es ahora de 1 minuto y 45 segundos.

Omrzel, un ciclista esloveno de 20 años, logró su primera victoria en una gran vuelta después de desprenderse de sus compañeros de fuga. Ganó la etapa de 166 kilómetros (103 millas) en cuatro horas y 29 minutos. Su perseguidor más cercano cruzó la meta en la cima del Calar Alto casi dos minutos después.

"No me sorprende porque sé cuánto trabajo he puesto; sabía que ocurriría tarde o temprano. Solo estoy disfrutando el momento", aseguró Omrzel.

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El exigente recorrido por las secas y abrasadas montañas del sur terminó con dos ascensos consecutivos de primera categoría.

Mas, de 31 años, ha terminado la Vuelta como subcampeón en tres ocasiones, en 2018, 2021 y 2022. Intenta convertirse en el primer corredor español en ganar la carrera de casa desde Alberto Contador en 2014.

Mas lidera la carrera de tres semanas desde que el ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, se retiró tras una caída el sábado mientras vestía el maillot rojo de líder.

Los corredores afrontarán el viernes una 13.ª etapa quebrada de 192 kilómetros (119 millas) entre Almuñécar y Loja.

La Vuelta de este año se disputa íntegramente en el sur de España y sin ninguno de sus clásicos finales en alto en el norte más verde del país. Termina en Granada el 13 de septiembre.