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Amplían los Astros ventaja en el Oeste

Cam Smith pegó jonrón solitario en la novena entrada para ganar a Filis

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Amplían los Astros ventaja en el Oeste
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      FILADELFIA.- Cam Smith conectó un jonrón para desempatar el juego en la novena entrada ante el dominicano Jhoan Duran, y su compatriota Cristian Javier se combinó para permitir apenas tres hits y guiar a los Astros de Houston el jueves a una victoria de 2-1 sobre los Filis de Filadelfia . Smith hizo contacto con un splitter para el primer jonrón permitido por Duran (2-6) desde el 22 de mayo.

      Filadelfia quedó a cuatro juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta, de cara a una serie de tres juegos en casa de los Braves que comienza el viernes.

      Houston inició la jornada con una ventaja de dos juegos sobre Texas, segundo lugar, en el Oeste de la Liga Americana. Los Astros (75-72) son el único equipo de la división con récord ganador.

      Javier, quien lanzó las primeras seis entradas de un juego sin hits combinado de Houston contra Filadelfia en la Serie Mundial de 2022, permitió una carrera, tres hits y una base por bolas, y ponchó a cinco en seis entradas.

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      Houston retiró a los últimos 12 bateadores de Filadelfia. Bennett Sousa, el dominicano Bryan Abreu (6-3) y Josh Hader lanzaron cada uno una entrada perfecta, y Hader necesitó apenas ocho lanzamientos para mantenerse perfecto en 25 oportunidades de salvamento.

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