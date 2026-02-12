André Jardine expresa frustración tras empate sin goles del América

Las Águilas del América avanzaron a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf con un empate sin goles frente al Olimpia de Honduras.

Frustración de André Jardine tras empate sin goles

No convertir en casa dejó inconforme al estratega de los azulcrema André Jardine, quien destacó que las formas no fueron las ideales para presentarse en casa frente a su fanaticada.

"La frustración es por el club en el que estamos parados, queremos ganar, meter goles, con un partido sin gol siempre vamos a salir frustrados. No estamos acostumbrados y a frustración es de todo el equipo; somos conscientes de que tenemos que mejorar muchos aspectos", declaró el brasileño en conferencia de prensa.

Detalles del partido y próximos compromisos

Jardine fue enfático en que el empate sin goles lo dejó frustrado, más aún cuando mostró una versión ofensiva del equipo e intentaron en todo momento con los Azulcrema.

"Frustrado en este aspecto, era de los objetivos, pasar con victoria. Creo que hicimos lo que tuvimos al alcance, pusimos a todos los delanteros, fuimos una versión muy ofensiva", recalcó el timonel.

"También darle el mérito al rival, por sus formas de defenderse... mirando todas las eliminatorias son pocos los equipos con dos victorias; no está mal los cuatro puntos que hicimos", agregó André Jardine.

¿Cuándo juega el América?

Las Águilas del América enfrentan el sábado 14 de febrero a las Chivas en el estadio Akron, a las 21:07 horas.

Será el primer Clásico de los azulcrema en lo que va del año.