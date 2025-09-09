logo pulso
Decepcionan equipos en primera semana

Por AP

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
Decepcionan equipos en primera semana

Los dos mejores equipos de la pasada temporada regular de la NFL arrancaron 0-1 y los Ravens de Baltimore desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en el último cuarto ante los Bills de Buffalo.

Que comiencen las reacciones exageradas.

Los Lions de Detroit no fueron rival para Jordan Love, Micah Parsons y los Packers de Green Bay el domingo.

Se unieron a los Chiefs de Kansas City, que abrieron con una derrota ante los Chargers de Los Ángeles en Brasil el viernes por la noche.

Los Ravens se convirtieron en el cuarto ganador de división de 2024 en perder en la Semana 1 cuando Josh Allen llevó a los Bills de Buffalo a una victoria de 41-40.

Los otros fueron los Texans de Houston al sucumbir 14-9 contra los Rams de Los Ángeles.

Jared Goff y la dinámica ofensiva de Detroit se estancaron en el primer juego desde que el coordinador ofensivo Ben Johnson se fue a Chicago. Los Lions no anotaron un touchdown hasta el último minuto en una derrota 27-13 en Green Bay.

Después de acumular un récord de franquicia de 15 victorias la temporada pasada, los Lions fueron eliminados en la ronda divisional por Washington. Perdieron a Johnson y al coordinador defensivo Aaron Glenn, quien se fue a dirigir a los Jets de Nueva York.

