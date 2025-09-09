logo pulso
J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

Tarde emotiva y triunfo compartido en la corrida de feria en Charcas

Por Romario Ventura

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

La Plaza Guerrita se vistió de fiesta en el marco de la feria, con tres cuartos de entrada y un ambiente que recordó la esencia del toreo de antaño: la rivalidad franca, el valor en la arena y la respuesta agradecida de la afición.

El mano a mano entre José Mauricio y el torero local José Sainz resultó en una tarde emotiva y de triunfo compartido. Mauricio, con su temple característico, mostró oficio y clase para cortar una oreja en cada uno de sus turnos, conectando con los tendidos que reconocieron su entrega.

Por su parte, Sainz, que llegaba como la carta de casa, no se dejó ganar la pelea y sorprendió a sus paisanos con una actuación de peso. El charquense cuajó faenas llenas de garra y sentimiento que le valieron dos orejas en su primero y otra más en el segundo, totalizando tres apéndices y desatando la ovación de la plaza.

El joven novillero El Bicharraco también tuvo oportunidad de mostrarse y dejó buen sabor de boca, alzándose con una oreja tras una faena fresca y valiente que ilusiona de cara a su futuro.

Con toros de Guadiana, que ofrecieron un juego variado y propicio para el lucimiento, la tarde cerró con broche de oro: José Mauricio y José Sainz saliendo a hombros, compartiendo la gloria y la satisfacción de una feria que quedará en la memoria de Charcas.

